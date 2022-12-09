Испания определилась с новым тренером. Есть ещё варианты – бывший наставник Месси и помощник Энрике

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вчера, 20:06

Нынешний коуч – «кот в мешке».

Уход Луиса Энрике из сборной Испании нельзя назвать неожиданным – еще до начала ЧМ -2022 ходили слухи, что специалист хочет вернуться к работе на клубном уровне. Контракт тренеру готов был предложить «Атлетико», который провалился в Лиге чемпионов с Диего Симеоне. Теперь помимо «матрасников» в списке претендентов называют «Манчестер Юнайтед». Да и вылет с мирового первенства от Марокко в 1/8 финала точно нельзя записать в актив. Контракт с Луисом продлевать не стали. И успели объявить о назначении нового главного тренера. Рассказываем, что известно о Луисе де ла Фуэнте, а также думаем, кто мог бы стать достойной альтернативой.

Человек из системы национальных команд

Назначение Луиса больше похоже на эксперимент. Сложные ситуации требуют нестандартного подхода для их решения. Но из плюсов в таком решении – специалист хорошо знаком с работой в национальных командах. С 2013 года Фуэнте работал в системе молодежных сборных Испании. Сначала в возрасте до 19 лет. Потом – до 21 и 23. В 2015 и 2019 году становился чемпионом Европы с юниорами. А позднее возглавил взрослую олимпийскую сборную, с которой в 2020 году завоевал золото ОИ в Токио.

Известно о нем крайне мало – это экс-футболист, не выезжавший за пределы страны. Почти вся карьера прошла в «Атлетике» из Бильбао, но также он играл за «Севилью» и «Алавес».

С тренерскими кадрами в Испании, конечно, не так хорошо, как с футболистами – да и логика в назначении присутствует. Но назовем несколько кандидатов, которые бы тоже могли возглавить «красную фурию».

Марселино

Тренера в числе кандидатов называли испанские СМИ . Период карьеры Гарсия Тораля в «Атлетике» выдался противоречивым – коллектив переиграл «Реал» и «Барселону» в борьбе за Суперкубок, но в чемпионате выдал крайне слабый сезон 2021/22.

Да и футбол, который Марселино ставил баскам, нельзя назвать характерным для «красной фурии». При начале атаки центральные защитники часто опускались к вратарю, а затем максимально быстро старались сделать передачу на нападающего – чаще всего это были длинные забросы. В зону форварда смещался кто-то из вингеров для подбора после борьбы. Атаки получаются быстрыми (минимум передач на своей половине), но простыми – такое испанские болельщики не любят.

Вполне возможно, что такие действия можно объяснить подбором игроков, но с аналогичным составом сейчас работает Эрнесто Вальверде – и при нем баски идут на четвертом месте в чемпионате (вместо прошлогоднего восьмого) и за 14 матчей забили половину от количества голов за весь предыдущий сезон.

Роберто Мартинес

Экс-наставник сборной Бельгии тоже входил в шорт-лист сборной Испании на случай ухода Энрике.

Достоинство специалиста – в опыте работы с национальными командами на высоком уровне. Все-таки с бельгийскими звездами он находил общий язык. В минус играет то, что произошло с «красными дьяволами» на нынешнем мундиале – тренер должен держать раздевалку, а причиной провала Бельгии, судя по инсайдам, стали как раз навалившиеся конфликты между игроками.

Но до этого были и светлые отрезки. На протяжении игр плей-офф ЧМ -2018 коллектив показывал предельную стрессоустойчивость. Уступали Японии 0:2 после 60 минут – выиграли 3:2. Сошлись с Бразилией в четвертьфинале – удержали преимущество 2:1. Только на стадии 1/2 уже не удалось прыгнуть выше – победу добыли французы. Но бронзовые медали подопечные Мартинеса все же завоевали.

Эрнесто Вальверде

О возможности прихода Вальверде в национальную команду говорили еще перед тем, как он возглавил «Атлетик». Но как вариант его кандидатуру все же стоит рассмотреть. С его именем связаны последние успехи «Барсы» в Ла Лиге и легендарный камбэк «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов 2018/19.

Специалист умеет работать со звездами – он дал роль «свободного художника» Лионелю Месси, полностью подстраивал команду под его игровые качества, позволял не отрабатывать в прессинге.

И в то же время Эрнесто знает, как добиваться максимума с имеющимся подбором игроков – посмотреть хотя бы на нынешний «Атлетик». При нем баски эффективны в прессинге и очень вариативны при владении мячом – в зависимости от расположения хавбеков базовая расстановка 4-3-3 трансформируется в 4-2-3-1.

Промежуточные итоги деятельности Вальверде описаны выше – это место клуба в зоне еврокубков, 24 очка по итогам 14 туров и третье место в Ла лиге по количеству забитых мячей.

Роберт Морено

Конечно, специалисту нанесли обиду, когда не дали поехать со сборной на Евро-2020 в статусе главного тренера. При этом Роберт заслуживал доверия – Луис Энрике ушел из-за смерти дочери, а национальная команда оставалась без наставника при нерешенной задаче по попаданию на ЧЕ .

Морено, тогда еще ассистент Энрике, подхватил «красную фурию» — сначала в качестве и.о, а затем на полноценной основе. Провел ее через весь отборочный турнир. Испанцы набрали 26 очков в 10 встречах и не проиграли ни разу, вышли с первого места. И на следующий же день после последней встречи сборной стало известно о возвращении Луиса к работе в качестве наставника.

После ухода 45-летний испанец успел поработать главным в «Монако» и «Гранаде», а сейчас сидит без клуба. Если мосты еще не сожжены окончательно, с ним стоило обговорить возможность сотрудничества в первую очередь.