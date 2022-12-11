Саутгейт может покинуть сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть команду. Об этом сообщил журналист Николо Шира.
Позиция наставника находится под вопросом. В ближайшие дни Футбольная ассоциация Англии проведёт встречу с Саутгейтом, на которой определится его будущее.
Саутгейт руководит сборной Англии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020 и четвертьфинал ЧМ-2022.
С другой стороны, Англия - настолько хронические неудачники, что в решающие моменты все равно кто-то чудит, в том числе и Саутгейт. В финале Евро-21 он чудил с заменами и выбрал бредовый состав пенальтистов. Вчера - что значит выход на поле Грилиша на 97-й минуте??? Какой глубокий смысл вложил Саутгейт в эту замену. Команда проигрывает и он выпустил неплохого креативного игрока за 1 минуту (!!!) до конца компенсированного времени! Саутгейт всерьез верил, что Грилиш за 1 минуту перевернет ход матча???
С другой стороны, Англия - настолько хронические неудачники, что в решающие моменты все равно кто-то чудит, в том числе и Саутгейт. В финале Евро-21 он чудил с заменами и выбрал бредовый состав пенальтистов. Вчера - что значит выход на поле Грилиша на 97-й минуте??? Какой глубокий смысл вложил Саутгейт в эту замену. Команда проигрывает и он выпустил неплохого креативного игрока за 1 минуту (!!!) до конца компенсированного времени! Саутгейт всерьез верил, что Грилиш за 1 минуту перевернет ход матча???
в Лиге 30 лет тренер англичанин не брал золото....
Может вернуться к практике приглашённых....а-ля Эрикссен...Капелло...
Хотя...и они не блистали...
в Лиге 30 лет тренер англичанин не брал золото....
Может вернуться к практике приглашённых....а-ля Эрикссен...Капелло...
Хотя...и они не блистали...