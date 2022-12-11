Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиЧемпионат мира 2022

Саутгейт может покинуть сборную Англии

сегодня, 09:34
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть команду. Об этом сообщил журналист Николо Шира.

Позиция наставника находится под вопросом. В ближайшие дни Футбольная ассоциация Англии проведёт встречу с Саутгейтом, на которой определится его будущее.

Саутгейт руководит сборной Англии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020 и четвертьфинал ЧМ-2022.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСборная Бразилии рассматривает вариант с назначением Гвардиолы
Сегодня, 18:24
Испания определилась с новым тренером. Есть ещё варианты – бывший наставник Месси и помощник Энрике
09 декабряМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии1
СлухиРоберто Мартинес может возглавить сборную из Северной Америки
09 декабря
СлухиБывший футболист «Реала» хочет возглавить сборную Испании
09 декабря
СлухиЭнрике может возглавить европейский топ-клуб
09 декабря
Дешам прокомментировал слухи о том, что его заменит Зидан
09 декабря
Сортировать
Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 16:27
Сантуша точно надо гнать, а вот с Саутгейтом я не уверен. Я смотрю футбол с 1993 г. и Саутгейт за все это время - самый адекватный тренер сборной Англии, при котором она в целом играет и упорядоченно, и эмоционально, и дисциплинированно, и ярко. Раньше было что-то одно - либо порядок и скука (как при Эрикссоне и Капелло), либо эмоции и бардак (как при Ходдле, Кигане, Макларене).
С другой стороны, Англия - настолько хронические неудачники, что в решающие моменты все равно кто-то чудит, в том числе и Саутгейт. В финале Евро-21 он чудил с заменами и выбрал бредовый состав пенальтистов. Вчера - что значит выход на поле Грилиша на 97-й минуте??? Какой глубокий смысл вложил Саутгейт в эту замену. Команда проигрывает и он выпустил неплохого креативного игрока за 1 минуту (!!!) до конца компенсированного времени! Саутгейт всерьез верил, что Грилиш за 1 минуту перевернет ход матча???
aNOOBis
aNOOBis ответ prdzwa7bt2ck (раскрыть)
сегодня в 11:32
У тренера 2 состава исполнителей топ-уровня.
aNOOBis
aNOOBis ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 11:30
Или на Стаса :-)
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 11:29
Считаю, что Англия достигла потолка под руководством Гаррета, пора менять. Сборной не хватает вдохновения, очень сдержанно и "практично" играют против сильных команд.
prdzwa7bt2ck
prdzwa7bt2ck
сегодня в 11:25
Это не провал. У тренера хорошие результаты - полуфинал, финал, четвертьфинал, а претендентов много, а кубков два наз в два года. Поменяют на кого-то и из группы не выйдут или вообще не чемпионат не попадут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:22
Один серьёзный соперник и сразу провал, наверно правильная отставка.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:21
Меняйте на Марокканского - не ошибетесь !
Elliada
Elliada
сегодня в 10:20
В первую очередь вина за провал ложится на тренера, но в этом случае вины его нет. Кейн не реализовал пенальти. На прошлом Евро тоже проиграли из-за незабитого пенальти. Так что вина на всех, поровну
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:05
Это надо было сделать ещё перед началом чемпионата мира.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:03, ред.
Ну нет в Англии тренера англичанина....
в Лиге 30 лет тренер англичанин не брал золото....
Может вернуться к практике приглашённых....а-ля Эрикссен...Капелло...
Хотя...и они не блистали...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:02
Надо было после ЧЕ расстаться с ним.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:00
И хорошо, нужен другой тренер, другой подход.
Deville
Deville
сегодня в 09:47, ред.
Кроме Саутгейта у них нету кандидатов для сборной, ну не лехенду энфилда Жирарда же поставят?
Narek89
Narek89
сегодня в 09:43
Сборной Англии нужен другой тренер, который поймет, что Трент нужен сборной.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 