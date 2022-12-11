Саутгейт может покинуть сборную Англии

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сегодня, 09:34

Главный тренер сборной Англии может покинуть команду. Об этом сообщил журналист Николо Шира.

Позиция наставника находится под вопросом. В ближайшие дни Футбольная ассоциация Англии проведёт встречу с Саутгейтом, на которой определится его будущее.