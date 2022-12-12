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Зинченко: «Быть травмированным — это худшее чувство»

сегодня, 09:51

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что проводить время вне игры — самое сложное для любого футболиста:

Имею напряжённость в мышцах, но почти готов. Поэтому не переживайте из-за этого. Упорно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и быть с командой как можно скорее.

Это самое плохое ощущение, если говорить честно, для каждого футболиста, когда он выбывает из команды. И да, за последние пару месяцев у меня было много затруднений, но надеюсь, что всё уже в прошлом. Теперь я полностью сосредоточен и планирую подъём к концу сезона.

Я уже говорил, что мы все поддерживаем Жезуса. Конечно, это большая потеря для нас. Он оказывает невероятное влияние на команду. Я с ним знаком в течение определённого времени – он великий воин. Уверен, он вернётся гораздо сильнее.

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Все комментарии
Namuri
Namuri
сегодня в 10:01
Травмы мешают прыгать.
Narek89
Narek89
сегодня в 09:57
Травма всегда мешает.
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