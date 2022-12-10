Нойер сломал ногу и больше не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил серьёзную травму во время отдыха. Футболист сломал ногу.
Голкипер в соцсетях написал:
Что я могу сказать, ребята, конец года определённо мог быть лучше. Катаясь на лыжах, я сломал голень.
Вчера я перенёс операцию, которая прошла очень хорошо. Большое спасибо медикам! Однако мне больно осознавать, что этот сезон для меня закончен. Берегите себя! Ваш Мануэль.
Насколько помню, у Швайни прямо в контракте были прописаны адовые штрафы за горнолыжный спорт. Интересно, здесь то же самое? Наверняка, в контракте футболистов есть пару пунктов на этот счет. Если игрок сам где-то травму получил, несвязанную с клубом и футболом в целом, то зарплату ему на время лечения конкретно урезают, либо вовсе лишают любых выплат и наверняка еще и штраф могут наложить.
Насколько помню, у Швайни прямо в контракте были прописаны адовые штрафы за горнолыжный спорт. Интересно, здесь то же самое? Наверняка, в контракте футболистов есть пару пунктов на этот счет. Если игрок сам где-то травму получил, несвязанную с клубом и футболом в целом, то зарплату ему на время лечения конкретно урезают, либо вовсе лишают любых выплат и наверняка еще и штраф могут наложить.