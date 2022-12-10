Нойер сломал ногу и больше не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне

Вратарь «Баварии» и сборной Германии получил серьёзную травму во время отдыха. Футболист сломал ногу.

Голкипер в соцсетях написал:

Что я могу сказать, ребята, конец года определённо мог быть лучше. Катаясь на лыжах, я сломал голень.

Вчера я перенёс операцию, которая прошла очень хорошо. Большое спасибо медикам! Однако мне больно осознавать, что этот сезон для меня закончен. Берегите себя! Ваш Мануэль.