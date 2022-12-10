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Нойер сломал ногу и больше не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне

сегодня, 14:53

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получил серьёзную травму во время отдыха. Футболист сломал ногу.

Голкипер в соцсетях написал:

Что я могу сказать, ребята, конец года определённо мог быть лучше. Катаясь на лыжах, я сломал голень.

Вчера я перенёс операцию, которая прошла очень хорошо. Большое спасибо медикам! Однако мне больно осознавать, что этот сезон для меня закончен. Берегите себя! Ваш Мануэль.

Нойер сломал ногу и больше не сыграет за «Баварию» в нынешнем сезоне

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:53
Сказочный.... ну, вы поняли
dok66
dok66
сегодня в 18:21
Здоровья ему . Может еще попылит где нибудь .
lukarelli
lukarelli
сегодня в 17:56
Зрада,це перамога
shur
shur
сегодня в 17:34
shlomo2
shlomo2 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:45
Ну если бы разговор шел о Оливер Кан или Зепп Майере, то наверное они бы точно лучше девочек вызвали... а тут как то все не совсем однозначно (да и его заявы перед ЧМ настораживают....:))))))))
salleeh
salleeh
сегодня в 16:38
Так один инициатор акции готов. Теперь Горецка и Киммих остались…🫢🫢
adekvat
adekvat
сегодня в 16:37
Немцам нельзя на лыжах кататься. Шумахер теперь Нойер.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:29
А кроме этого, по Вашему мнению, ничего не может не позволить это совершить?
shlomo2
shlomo2 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 16:27
Ему повязка семицветик не позволяет....:))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:23
Это огромная потеря для Баварии.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 16:14
Левакович переходит в Баварию?)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:02
Массовый падёж шестицветных и их прихлебателей и пропагандистов.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:54
Лучше бы баб снял!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:37
Лыжи - это зло для профессиональных спортсменов.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 15:33
Еще один Шумахер , запретить им выходить из гостиницы , пусть как у нас отдыхают - у телевизора с водочкой !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:18, ред.
Опять без повязки....
С ЧМ вылетел...
С лыжной трассы тоже...
Ещё осталось с кровати вылететь...
Куда врачи смотрят....срочно надеть повязку всех цветов радуги...
Нойер нужен Баварии и сборной...
Скорейшего восстановления..
DXTK
DXTK
сегодня в 15:14, ред.
в сборной......теперь у Тер Штрегена будет отличный шанс..........
shlomo2
shlomo2 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 15:11
Немцам вообще лучше не кататься на лыжах....:)))... не единичный случай.... я так понимаю он на такой случай должен иметь страховку чтобы не нести финансовой ответственности перед клубом. Однако все равно оч странное поведение для такого мастодонта...
Agent_marsa
Agent_marsa
сегодня в 15:10
Сигнал свыше, что пора на пенсию?
Narek89
Narek89
сегодня в 15:09
Нойер, это конец карьеры.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:08
То же самое)
У них же в контракте все прописывают. Видимо с Нойером не сделали так или он сам нарушил договор
karnager
karnager
сегодня в 15:07
Здоровья радужному!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:06
Вот это новость
Здоровья Нойеру!
Обычно в контракте у профессионалов экстрим запрещён, сразу все детали прописываются.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:04
Наверно в этот момент, чтобы палку от лыжи держать, одной рукой рот закрывал!?... Ну а так что, вот и нашли новый клуб для Ливаковича....:))))

Насколько помню, у Швайни прямо в контракте были прописаны адовые штрафы за горнолыжный спорт. Интересно, здесь то же самое? Наверняка, в контракте футболистов есть пару пунктов на этот счет. Если игрок сам где-то травму получил, несвязанную с клубом и футболом в целом, то зарплату ему на время лечения конкретно урезают, либо вовсе лишают любых выплат и наверняка еще и штраф могут наложить.
29081985
29081985
сегодня в 15:00
Скорее всего его карьера уже закончена, жаль добротный был воротчик когда то считал его одним из лучших!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:58
Сказать тут нечего!

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:58
Не вовремя Германия вылетела с чемпионата. Человек пострадал на отдыхе...
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