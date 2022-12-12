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Тен Хаг считает, что только Мбаппе может сравниться с Рэшфордом

вчера, 22:47

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказал свое мнением о нападающем команды Маркусе Рашфорде.

С первого дня в «Манчестер Юнайтед» я увидел огромный потенциал Рашфорда. Теперь, чтобы раскрыть этот потенциал, Маркус занимает позицию на острие атаки. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше. Да, есть Килиан Мбаппе, этот парень похож на него, но когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен. Вы действительно видите, что он стал лучше.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 00:35
Шутка дня
протон
протон
сегодня в 00:21
Так только в АПЛ есть Мартинелли и Диаз, которые не хуже именно в таком стиле игры. А если чисто брать игроков их позиций, то туда и Фоден с Соном вполне впишутся в плане конкуренции
Эрик, ты и про Рона в начале сезона говорил, что он топовый футболист и очень нужен тебе. Однако, реальность оказалась далековата от твоих сладких песен. Насчет Решфорда - он не тянет на роль лидера МЮ (прежде всего по духу).
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:09
Рэш не влияет давно на исход игр. Потенциал у него был, может и есть. Но что-то мешает его реализовать. Прогресса нет давно, регресс виден. Трансфермаркет не зря спустил его цену до 55 лямов уже. Так что это не только мое мнение
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:58
Бред какой-то.
Гость
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