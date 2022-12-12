Тен Хаг считает, что только Мбаппе может сравниться с Рэшфордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказал свое мнением о нападающем команды .

С первого дня в «Манчестер Юнайтед» я увидел огромный потенциал Рашфорда. Теперь, чтобы раскрыть этот потенциал, Маркус занимает позицию на острие атаки. В этот момент практически невозможно найти игрока лучше. Да, есть Килиан Мбаппе, этот парень похож на него, но когда Рашфорд играет на этой позиции, он великолепен. Вы действительно видите, что он стал лучше.