Роналдо: «Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сказал, что был бы счастлив победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира, но не как бразилец. Я бы не хотел, чтобы победила Аргентина. Мы все этого заслуживаем. Футбол – это игры и победы. Никто и ничего тебе не подарит просто так – ни за твою историю, ни за что-либо еще.
У Аргентины есть Месси, который действует очень решительно в штрафной площади соперника. Я был бы рад за него, если бы он выиграл трофей.
Всё великие игроки уважают Лео Месси! В том числе и Кри.
Всё великие игроки уважают Лео Месси! В том числе и Кри.
Если ты мужик скажи конкретно. Нечего выпендриваться если так если вот так.Как баба Алла.😉.
Толи ещё будет.Толи ещё будет ой ёо ёо.😉.)
Если ты мужик скажи конкретно. Нечего выпендриваться если так если вот так.Как баба Алла.😉.
Толи ещё будет.Толи ещё будет ой ёо ёо.😉.)
Путаное сознание,потеря времени и пространства-повод обратиться к психиатру.
Путаное сознание,потеря времени и пространства-повод обратиться к психиатру.