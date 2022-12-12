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Роналдо: «Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира»

сегодня, 20:49

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сказал, что был бы счастлив победе Лионеля Месси на ЧМ-2022.

Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира, но не как бразилец. Я бы не хотел, чтобы победила Аргентина. Мы все этого заслуживаем. Футбол – это игры и победы. Никто и ничего тебе не подарит просто так – ни за твою историю, ни за что-либо еще.

У Аргентины есть Месси, который действует очень решительно в штрафной площади соперника. Я был бы рад за него, если бы он выиграл трофей.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 22:28
Воу-воу, полегче на поворотах! 😉
протон
протон
сегодня в 22:01
На этом ЧМ Лео показал, каким должен быть лидер команды! Удачи сборной Аргентины в игре с Хорватами
Всё великие игроки уважают Лео Месси! В том числе и Кри.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 21:54
Слова сквозь слезы!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:52
Солидарен с Роналдо!
Союзник противников
Союзник противников ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 21:26
У меня пёс так же скулит виновато и вертит хвостом подобострастно,когда проспит зашедшего на территорию двора соседского шкодливого кота.Типа,я и верно тебе служу,и ненавижу породу кошачьих,но он же сосед и хорошо мышей ловит.Так что я буду рад ,что я его не порвал на британский флаг.Хитёр.чёрт...
Ravshan878
Ravshan878 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 21:21
Не понятный слова старого козла.
Если ты мужик скажи конкретно. Нечего выпендриваться если так если вот так.Как баба Алла.😉.
Толи ещё будет.Толи ещё будет ой ёо ёо.😉.)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:20
Роналдо льстит, не может такой именитый бразилец стать счастливым если карлик станет липовым чемпионом.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:14
Пьяны-с батенька?)
755br3g2mkjf
755br3g2mkjf ответ Мантефильный (раскрыть)
сегодня в 21:13
Согласен, победить должен сильнейший!
Baggio R.
Baggio R. ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 21:11
Не знаю к кому относится последний абзац. По-моему, Зубастик все четко разложил.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:10
Хорошее пожелание.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:07, ред.
Хоть кто-то понял,что он хотел сказать-Месси,Аргентина,бразильцы,рады,не рады...
Путаное сознание,потеря времени и пространства-повод обратиться к психиатру.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 21:01
Обделается полурослик.Как это было с ним 4 раза в финалах.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 20:57
А кто-то будет счастлив, когда выиграет Модрич, вообще должен сильнейший выиграть! Это логическА
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 20:56
Я никогда не болел за Аргентину, но мне хочется чтобы такой гений как Месси выиграл ЧМ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:54
Доброй ночи!
kirapala
kirapala
сегодня в 20:51
И я буду. Месси чемпион!
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