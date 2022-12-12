Роналдо: «Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира»

Бывший нападающий сборной Бразилии сказал, что был бы счастлив победе на ЧМ -2022.

Я буду счастлив, если Месси выиграет чемпионат мира, но не как бразилец. Я бы не хотел, чтобы победила Аргентина. Мы все этого заслуживаем. Футбол – это игры и победы. Никто и ничего тебе не подарит просто так – ни за твою историю, ни за что-либо еще.

У Аргентины есть Месси, который действует очень решительно в штрафной площади соперника. Я был бы рад за него, если бы он выиграл трофей.