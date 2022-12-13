Невилл: «Хорватия выиграет центр поля, в полузащите они сильнее Аргентины»

Бывший игрок сборной Англии поделился своими ожиданиями от поединка 1/2 финала ЧМ -2022, где сойдутся команды Аргентины и Хорватии.

Хорватия выиграет центр поля, поскольку в полузащите они сильнее Аргентины. У меня такое чувство, что они могли бы доминировать значительную часть игры. У них есть игроки, которые контролируют мяч, они знают, как взаимодействовать друг с другом.

Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. Лука Модрич – звезда. Он доминирует в дополнительное время, и каждый его пас прекрасен. Даже самое простое действие в его исполнении выглядит совершенным.