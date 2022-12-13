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Невилл: «Хорватия выиграет центр поля, в полузащите они сильнее Аргентины»

сегодня, 19:16
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия22:00 Не начался

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл поделился своими ожиданиями от поединка 1/2 финала ЧМ-2022, где сойдутся команды Аргентины и Хорватии.

Хорватия выиграет центр поля, поскольку в полузащите они сильнее Аргентины. У меня такое чувство, что они могли бы доминировать значительную часть игры. У них есть игроки, которые контролируют мяч, они знают, как взаимодействовать друг с другом.

Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. Лука Модрич – звезда. Он доминирует в дополнительное время, и каждый его пас прекрасен. Даже самое простое действие в его исполнении выглядит совершенным.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 20:40
Пас Модрича, и пас Месси это небо и земля, даже сравнивать стремно. Аргентина нагнет и обратно выгнет Модричв и Компанию.
Любoмир
Любoмир
сегодня в 19:44
Все может быть... чем прогноз отличается от того что по факту, тем что прогнозировать можно что угодно, а что будет увидим в конце матча
shlomo
shlomo
сегодня в 19:37
Ну тут у каждого свой прогноз на этот матч.... лично мне кажется, что первый период Х2
Гость
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