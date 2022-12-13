Ривалдо: «Сборной Бразилии не нужно приглашать иностранного тренера»

Бывший игрок сборной Бразилии считает, что национальной команде не следует приглашать иностранного тренера.

Я считаю неуважением по отношению к бразильским тренерам рассматривать возможность приглашения иностранного специалиста в нашу национальную команду. Думаю, что у нас есть тренеры, способные взять на себя ответственность за сборную в данный момент и проделать хорошую работу. Приглашение иностранца не гарантирует нам победу на чемпионате мира. Без сомнения, зарубежные специалисты очень хороши, но «Селесао» — это наше, национальное. Командой должен руководить тот, в чьих жилах течёт бразильская кровь.

Самое главное — это игроки. Мы должны помогать им, вселять в них уверенность. У нас на подходе хорошее поколение.

Чемпионат мира — короткий турнир, в котором многое зависит от мелочей. Это касается любой команды с любым тренером.