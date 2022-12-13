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Ривалдо: «Сборной Бразилии не нужно приглашать иностранного тренера»

сегодня, 17:39

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо считает, что национальной команде не следует приглашать иностранного тренера.

Я считаю неуважением по отношению к бразильским тренерам рассматривать возможность приглашения иностранного специалиста в нашу национальную команду. Думаю, что у нас есть тренеры, способные взять на себя ответственность за сборную в данный момент и проделать хорошую работу. Приглашение иностранца не гарантирует нам победу на чемпионате мира. Без сомнения, зарубежные специалисты очень хороши, но «Селесао» — это наше, национальное. Командой должен руководить тот, в чьих жилах течёт бразильская кровь.

Самое главное — это игроки. Мы должны помогать им, вселять в них уверенность. У нас на подходе хорошее поколение.

Чемпионат мира — короткий турнир, в котором многое зависит от мелочей. Это касается любой команды с любым тренером.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:56
Ривалдо "забыл" про своих болельщиков и других причастных к футболу лицах, которые в случае приглашения иностранного специалиста скажут: " Дожили до ручки, в стране, взрастившей 4-х кратных чемпионов мира и сонм выдающихся футболистов,, не нашлось своего тренера, чтобы руководить сборной. Вселенский позор". Думаю, руководители бразильского футбола осознаЮт это и никогда не пригласят иноземца.
minai
minai
сегодня в 17:46
Но тренер-бразилец научил вас, идиотов, только танцам.
Гость
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