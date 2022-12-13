Португальский агент: «Роналду не имеет права создавать себе особые условия» .

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об информации о том, что нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в национальной команде.
Всё зависит от того, как Роналду будет выглядеть. Если он будет играть в Европе на высоком уровне, значит, главный тренер сборной Португалии может его пригласить. Независимо от того, сколько ему лет. Если он будет играть в Катаре или Саудовской Аравии, вряд ли его вызовут.
А говорить, что Роналду хочет… Думаю, что многие футболисты хотят играть в сборной Португалии. Всё зависит от формы.
Согласится ли Роналду с ролью игрока, выходящего со скамейки запасных? Он показал на ЧМ-2022, что не готов и этого не желает. То же самое случилось в этом сезоне в «Манчестер Юнайтед». И клуб расторг контракт с Роналду, потому что он не хотел сидеть на скамейке. В сборной Португалии ему тоже будет сложно, потому что есть молодое поколение игроков, которые выступают за топ-клубы. Сомневаюсь, что они смирятся с тем, что Роналду хочет диктовать свои условия. У него всегда был в сборной Португалии свой собственный персонал-менеджер. Понятно, что Роналду – великий игрок, но он не имеет права создавать себе особые условия в сборной Португалии. Другие игроки этого не принимают.
Выскажу немного своё своё субъективное мнение по поводу всех этих "великих " знатоков футбола и в данном случае про то как они высказываются про футболиста который является одним из самых выдающихся в мире футбола . Начну с самого адекватного , любой выдающийся человек, не взирая на то в какой отрасли он таковым является, имеет свои проблемы и нюансы. Нет в жизни идеала ! А то что сейчас происходит в отношении к человеку который сделал для мирового футбола , столько выдающихся достижений и рекордов ,просто не допустимо . Теперь уже каждый мало мальский инсайдер или около футбольный "эксперт" считает своим долгом как-то унизить или перевернуть все его заслуги . И это точно не нормальная ситуация . Ну вот был матч , когда Рона выпустили в конце игры , где уже был решён исход этого матча, а он при этом не смог забить . Так это вопрос не к нему , а к тому что в этом матче был уже решён исход этого матча. И никто из игроков уже не старался идти в атаку и завершить этот заведомо выигранный матч с разгромным счётом. Вот и остался Рон без забитого мяча . А не из-за того что он кому-то уступает в сборной по каким-то критериям как атакующий футболист. И вообще кто в сборной Португалии может сейчас с ним сравниться. Можно сделать футбольный тет - а - тет с любым футболистом , и наврядли найдётся тот кто сможет выиграть этот батл с Роном . А сейчас просто стало почему-то модно , в СМИ нести эту чушь про Рона . Кто-то набирает очки, кто-то ловит на этом хайп а у кого-то просто есть какая-то необъяснимая неприязнь к Рону и тд . Сколько людей, столько и мнений . А в истории он всё равно останется как великий игрок , вместе с такими как Пеле ,Марадона, Яшин , Месси и т.д . Будьте здоровы , всем Добра!
Выскажу немного своё своё субъективное мнение по поводу всех этих "великих " знатоков футбола и в данном случае про то как они высказываются про футболиста который является одним из самых выдающихся в мире футбола . Начну с самого адекватного , любой выдающийся человек, не взирая на то в какой отрасли он таковым является, имеет свои проблемы и нюансы. Нет в жизни идеала ! А то что сейчас происходит в отношении к человеку который сделал для мирового футбола , столько выдающихся достижений и рекордов ,просто не допустимо . Теперь уже каждый мало мальский инсайдер или около футбольный "эксперт" считает своим долгом как-то унизить или перевернуть все его заслуги . И это точно не нормальная ситуация . Ну вот был матч , когда Рона выпустили в конце игры , где уже был решён исход этого матча, а он при этом не смог забить . Так это вопрос не к нему , а к тому что в этом матче был уже решён исход этого матча. И никто из игроков уже не старался идти в атаку и завершить этот заведомо выигранный матч с разгромным счётом. Вот и остался Рон без забитого мяча . А не из-за того что он кому-то уступает в сборной по каким-то критериям как атакующий футболист. И вообще кто в сборной Португалии может сейчас с ним сравниться. Можно сделать футбольный тет - а - тет с любым футболистом , и наврядли найдётся тот кто сможет выиграть этот батл с Роном . А сейчас просто стало почему-то модно , в СМИ нести эту чушь про Рона . Кто-то набирает очки, кто-то ловит на этом хайп а у кого-то просто есть какая-то необъяснимая неприязнь к Рону и тд . Сколько людей, столько и мнений . А в истории он всё равно останется как великий игрок , вместе с такими как Пеле ,Марадона, Яшин , Месси и т.д . Будьте здоровы , всем Добра!