Португальский агент: «Роналду не имеет права создавать себе особые условия» .

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об информации о том, что нападающий не собирается завершать карьеру в национальной команде.

Всё зависит от того, как Роналду будет выглядеть. Если он будет играть в Европе на высоком уровне, значит, главный тренер сборной Португалии может его пригласить. Независимо от того, сколько ему лет. Если он будет играть в Катаре или Саудовской Аравии, вряд ли его вызовут.

А говорить, что Роналду хочет… Думаю, что многие футболисты хотят играть в сборной Португалии. Всё зависит от формы.