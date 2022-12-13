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Семшов: «Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал»

сегодня, 21:13
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 22:00 Не начался

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился своими ожиданиями от полуфинального матча Франция — Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.

Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал. Марокко — молодцы, совершили такой прорыв по турниру, удивили абсолютно всех. Но, наверное, эмоционально они уже выхолощены. Тяжело рассчитывать на эмоциональный полуфинал с их стороны. Тем более что по мастерству Франция серьезно превосходит сборную Марокко, у которой несколько игроков под вопросом.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:37
Ещё один коллаборант отыскался. В финале не должно быть евросоюза, а французы должны остаться без медалей.
adekvat
adekvat
сегодня в 22:31
Кто мы? Марокко пусть победит, в стране такой праздник будет ух. Да и не в одной стране Африка и пол Европы гудеть будет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:28, ред.
Что за бред " мы все хотим ". Кто это "мы" ? Пусть назовёт этих "всех". Без паролей и явок - пустое сотрясение воздуха.
Лично я хочу, чтобы в финале встретились хорваты и марокканцы. И чем эти команды не устраивают Семшова, не понятно. Чем они хуже своих оппонентов, тем, что до начала ЧМ не являлись фаворитами ? ...
minai
minai
сегодня в 21:35
Я - не все. Я хочу что бы сб.Марокко вышла в финал.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 21:31
Он просто сам себя на "Вы" называет.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 21:19
Семшову 5-й десяток идёт, а он ещё не понял, что есть люди, мнение которых отличается от его собственного.
Namuri
Namuri
сегодня в 21:18
Выиграл приз, заняв первое место в группе Яшина, в ноябре. До сих по не получил письмо - QR-код. Как получу приз, если даже письмо не отправили?
Гость
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