Семшов: «Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился своими ожиданиями от полуфинального матча Франция — Марокко на ЧМ-2022 в Катаре.
Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал. Марокко — молодцы, совершили такой прорыв по турниру, удивили абсолютно всех. Но, наверное, эмоционально они уже выхолощены. Тяжело рассчитывать на эмоциональный полуфинал с их стороны. Тем более что по мастерству Франция серьезно превосходит сборную Марокко, у которой несколько игроков под вопросом.
Лично я хочу, чтобы в финале встретились хорваты и марокканцы. И чем эти команды не устраивают Семшова, не понятно. Чем они хуже своих оппонентов, тем, что до начала ЧМ не являлись фаворитами ? ...
Лично я хочу, чтобы в финале встретились хорваты и марокканцы. И чем эти команды не устраивают Семшова, не понятно. Чем они хуже своих оппонентов, тем, что до начала ЧМ не являлись фаворитами ? ...