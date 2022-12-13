Семшов: «Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал»

Экс-игрок сборной России поделился своими ожиданиями от полуфинального матча Франция — Марокко на ЧМ -2022 в Катаре.

Мы все хотим, чтобы Франция вышла в финал. Марокко — молодцы, совершили такой прорыв по турниру, удивили абсолютно всех. Но, наверное, эмоционально они уже выхолощены. Тяжело рассчитывать на эмоциональный полуфинал с их стороны. Тем более что по мастерству Франция серьезно превосходит сборную Марокко, у которой несколько игроков под вопросом.