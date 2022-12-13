Радимов назвал главное преимущество сборной Аргентины в матче с Хорватией

Экс-игрок сборной России рассказал о главном преимуществе Аргентины в полуфинальном матче против команды Хорватии.

Аргентина на этом чемпионате мира духом очень сильна. Но и по хорватам не скажешь, что они бесхарактерные. Так что здесь 50 на 50. Игра будет на три результата. Вполне возможно, что игра дойдет до серии пенальти. Единственное преимущество, которое я вижу у аргентинцев, — это то, что их болельщиков на стадионе будет тысяч 50. Это огромный плюс, если знать, как они болеют.