Александр Тихонов: «ЧМ-2022 – это не футбол»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился своим мнением о ЧМ -2022 по футболу в Катаре.

На чемпионате мира-2022 меня не устраивает уровень судейства, порой он ужасный. С первого матча безобразие какое-то происходит. Также очень большой травматизм, много добавленных минут из-за того, что постоянно останавливается игра.

Мало красивых индивидуальных проходов, где-то Месси 15-20 метров пройдет и все, его сбивают с ног. И то это редкий случай. Чемпионат мира-2022 — это не футбол. Пеле и Марадона — вот настоящий футбол.