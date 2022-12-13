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Александр Тихонов: «ЧМ-2022 – это не футбол»

сегодня, 18:27

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своим мнением о ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

На чемпионате мира-2022 меня не устраивает уровень судейства, порой он ужасный. С первого матча безобразие какое-то происходит. Также очень большой травматизм, много добавленных минут из-за того, что постоянно останавливается игра.

Мало красивых индивидуальных проходов, где-то Месси 15-20 метров пройдет и все, его сбивают с ног. И то это редкий случай. Чемпионат мира-2022 — это не футбол. Пеле и Марадона — вот настоящий футбол.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:46
Гей-нарцисс упал на скамейке запасных и начал истерить, ну какой же это футбол...
112910415
112910415
сегодня в 19:12
пожилые люди очень часто судят подобным образом
lotsman
lotsman
сегодня в 18:56
Хороший футбол. Это не показательные выступления, а битва за престиж своей страны.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:51
Касемо до. времени наоборот хорошо меньше на гаоне валятся будут, а то могут и целый тайм впаять
Ларс
Ларс
сегодня в 18:34
Каждому поколению - свои герои.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:30
А как по мне так самый настоящий футбол! Рассуждай о биатлоне!
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