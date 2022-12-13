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Широков: «Возможно, Марио Фернандесу деньги больше не нужны»

сегодня, 21:56

Экс-футболист Роман Широков прокомментировал переход бывшего игрока ЦСКА Марио Фернандеса в «Интернасьонал».

Мне вообще всё равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать. Нужно у них спрашивать — нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать: пожалуйста, пусть играет в Бразилии. Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договорённости. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернётся в ЦСКА.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 22:03
Широков правильно сказал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 22:00
Широков всех по себе судит.
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