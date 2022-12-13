Широков: «Возможно, Марио Фернандесу деньги больше не нужны»

Экс-футболист прокомментировал переход бывшего игрока ЦСКА в «Интернасьонал».

Мне вообще всё равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать. Нужно у них спрашивать — нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать: пожалуйста, пусть играет в Бразилии. Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договорённости. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернётся в ЦСКА .