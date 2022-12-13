В Амстердаме и Гааге не покажут матч Франция — Марокко в целях безопасности

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сегодня, 21:37

В Гааге и Амстердаме не будут размещать экраны с трансляцией матча 1/2 финала ЧМ -2022 между Францией и Марокко из-за возможных беспорядков.

Сообщается, что марокканские болельщики устроили беспорядки в крупных городах Нидерландов после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).

Власти опасаются, что большие экраны в общественных местах спровоцируют новые беспорядки. В Гааге, где около четверти жителей имеют марокканское происхождение, усилили меры безопасности. В Амстердаме обсуждается возможность дать полицейским дополнительные полномочия.

В Роттердаме и Утрехте также было решено не показывать встречу.