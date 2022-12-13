Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2022

В Амстердаме и Гааге не покажут матч Франция — Марокко в целях безопасности

сегодня, 21:37
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗавтра в 22:00 Не начался

В Гааге и Амстердаме не будут размещать экраны с трансляцией матча 1/2 финала ЧМ-2022 между Францией и Марокко из-за возможных беспорядков.

Сообщается, что марокканские болельщики устроили беспорядки в крупных городах Нидерландов после победы национальной команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).

Власти опасаются, что большие экраны в общественных местах спровоцируют новые беспорядки. В Гааге, где около четверти жителей имеют марокканское происхождение, усилили меры безопасности. В Амстердаме обсуждается возможность дать полицейским дополнительные полномочия.

В Роттердаме и Утрехте также было решено не показывать встречу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Катаре прошёл матч между работниками ЧМ-2022 и легендами футбола
Сегодня, 22:36
Мбаппе прокомментировал пост Роналду
Вчера, 17:22
Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры
11 декабря
ОфициальноФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфинале и финале ЧМ-2022
11 декабря Фото
Нойер не собирается завершать карьеру
11 декабря
Сборная Марокко отметилась уникальным достижением на чемпионатах мира
10 декабря
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:53
foxsziver
foxsziver ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 22:51
народа? Скорее марокканцы там как гастарбайтеры и тунеядцы на пособии, Франция тому пример
ABir
ABir
сегодня в 22:19
Во она загнивающая боящаяся народа европейская однополой 62ократия
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:12
видимо гены дикарей возбуждаются быстро от восторга
От греха подальше - правильное решение..
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:57
А что марроканцы делают в Нидерландах? Домооооой!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:48
Всё что нужно знать о состоянии еврообщака и его служб безопасности.Дэмократия...
Gahi
Gahi
сегодня в 21:45
У каждого своя программа по трансляции этого матча.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 