ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфинале и финале ЧМ-2022

ФИФА презентовала мяч, которым сыграют в полуфинале и финале чемпионата мира в Катаре.
Мяч называется «Al Hilm», что в переводе с арабского означает «Мечта». Он имеет отличия от «Al Rihla» («Путешествие»), который использовался на турнире ранее. В обоих мячах используется технология «Connected Ball», которая поддерживает полуавтоматическую систему офсайда. Это помогает принимать быстрые и точные решения во время матча.
Мяч разработан с учётом окружающей среды. «Al Hilm» — это первый мяч на чемпионате мира, изготовленный с использованием только чернил и клея на водной основе. Его дизайн основан на текстурированном золотом базовом цвете с тонким треугольным узором, вдохновлённым сверкающими пустынями региона, окружающего город Доха, цветом трофея ЧМ-2022 и флагом Катара.
В Ситилинке тоже продают неплохие мячики.
В Ситилинке тоже продают неплохие мячики.