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ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфинале и финале ЧМ-2022

сегодня, 15:37

ФИФА презентовала мяч, которым сыграют в полуфинале и финале чемпионата мира в Катаре.

Мяч называется «Al Hilm», что в переводе с арабского означает «Мечта». Он имеет отличия от «Al Rihla» («Путешествие»), который использовался на турнире ранее. В обоих мячах используется технология «Connected Ball», которая поддерживает полуавтоматическую систему офсайда. Это помогает принимать быстрые и точные решения во время матча.

Мяч разработан с учётом окружающей среды. «Al Hilm» — это первый мяч на чемпионате мира, изготовленный с использованием только чернил и клея на водной основе. Его дизайн основан на текстурированном золотом базовом цвете с тонким треугольным узором, вдохновлённым сверкающими пустынями региона, окружающего город Доха, цветом трофея ЧМ-2022 и флагом Катара.

ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфинале и финале ЧМ-2022

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Перевод с fifa.com Фото: Footy Headlines
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:29
Что надо выпить чтоб увидеть в данном произведении искусства "сверкающую пустыню региона, окружающего город Доха" ???
Futurista
Futurista
сегодня в 16:30
Ну вот...опять круглый(...никакий фантазии у ФИФА...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:13
Мяч называется «Al Hilm», что в переводе с арабского означает «Мечта» - имеет функцию автоматического наведения на голову, "мечтающую" на арабском языке.
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 16:07
Главное, что без радиоуправления пока.
Swift2005
Swift2005
сегодня в 16:00
Короче не мяч, а произведение искусства.
В Ситилинке тоже продают неплохие мячики.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 15:50
это просто мяч.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:40
Благодарю за ответ.
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