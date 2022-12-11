ФИФА представила мяч, которым сыграют в полуфинале и финале ЧМ-2022

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сегодня, 15:37

ФИФА презентовала мяч, которым сыграют в полуфинале и финале чемпионата мира в Катаре.

Мяч называется «Al Hilm», что в переводе с арабского означает «Мечта». Он имеет отличия от «Al Rihla» («Путешествие»), который использовался на турнире ранее. В обоих мячах используется технология «Connected Ball», которая поддерживает полуавтоматическую систему офсайда. Это помогает принимать быстрые и точные решения во время матча.