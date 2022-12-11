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Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры

сегодня, 15:53

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес решил возобновить игровую карьеру.

Он сообщил об этом в видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал «армейцев».

Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!

Футболист объявил о приостановке карьеры в мае этого года. Тогда же он покинул Россию и отправился в Бразилию.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 17:59
Интересно от гражданства России отказался ? Денег таких как здесь, там по любому не получит, а на вторую родину, так сказать возвращаться не хочет. Почему ?
memphis
memphis
сегодня в 17:58
Видимо, всем ясно почему он уехал и почему возобновив карьеру, остался на год в Бразилии.
протон
протон
сегодня в 17:44, ред.
Ну что ж, удачи Марио в Бразилии !

А руководству ЦСКА респект, что не стали чинить препятствий в таком решении.
Хотя и самим бы очень пригодился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 17:35
Еще и политситуация неоднозначная. Столько ограничений, что не все готовы к ним.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:13
Вот только боюсь, играть за нашу команду он больше не будет - одним словом Родина , а она к сожалению у него там !
drug01
drug01
сегодня в 16:54
Желаем успешной игры Марио, ты наш человек
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:42
Когда захочет уже будет стар и не суперстар. Остальное красивая обёртка. Я даже думаю сам пресс-атташе текст писал)).
Futurista
Futurista
сегодня в 16:28, ред.
Прощай Марио...оказался ты не супер...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 16:27
Бабосики закончились
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:07
Ну что, спасибо за игру у коняшек... удачи в дальнейшем
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:56
Марио можно и нужно понять. Первый год после рождения сына ему хочется быть с семьей. Он по характеру человек семейный и домашний. Если он приедет в Москву через год, то только с семьей.
Гость
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