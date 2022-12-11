Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес решил возобновить игровую карьеру.
Он сообщил об этом в видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал «армейцев».
Привет, друзья! Я вновь хочу поблагодарить ЦСКА за теплоту и уважение, которое клуб всегда проявлял ко мне. Также я благодарю клуб за то, что дал мне возможность провести ещё один год в Бразилии. В течение 2023 года я буду играть в футбол здесь. Также я хочу поблагодарить руководство клуба и всех в России за любовь, теплоту и уважение, проявленные ко мне. Я крепко обнимаю вас всех и всегда буду с вами на трибунах среди наших болельщиков — поддерживать наш ЦСКА!
Футболист объявил о приостановке карьеры в мае этого года. Тогда же он покинул Россию и отправился в Бразилию.
А руководству ЦСКА респект, что не стали чинить препятствий в таком решении.
Хотя и самим бы очень пригодился.
А руководству ЦСКА респект, что не стали чинить препятствий в таком решении.
Хотя и самим бы очень пригодился.