Мбаппе прокомментировал пост Роналду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал запись в социальных сетях от португальца Криштиану Роналду, который подытожил свое выступление на ЧМ-2022.
Мбаппе оставил под постом Роналду три эмодзи: корону, молитвенно сложенные руки и изображение козы. Напомним, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).
"Величайший игрок всех времен" с нулём забитых в плей-офф ЧМ.
"Величайший игрок всех времен" с нулём забитых в плей-офф ЧМ.
🧳🤷♂️🐬
🧳🤷♂️🐬
Аббревиатура зла, ответишь за козла!
Аббревиатура зла, ответишь за козла!
Или ждать Роналду в ПСЖ уже с января?🤔
Или ждать Роналду в ПСЖ уже с января?🤔