Мбаппе прокомментировал пост Роналду

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сегодня, 17:22

Нападающий сборной Франции прокомментировал запись в социальных сетях от португальца , который подытожил свое выступление на ЧМ -2022.

Мбаппе оставил под постом Роналду три эмодзи: корону, молитвенно сложенные руки и изображение козы. Напомним, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).