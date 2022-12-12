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Мбаппе прокомментировал пост Роналду

сегодня, 17:22

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал запись в социальных сетях от португальца Криштиану Роналду, который подытожил свое выступление на ЧМ-2022.

Мбаппе оставил под постом Роналду три эмодзи: корону, молитвенно сложенные руки и изображение козы. Напомним, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 20:54
Он и Пересу много чего обещал и говорил, а в голове у него были совсем другие мысли.
"Величайший игрок всех времен" с нулём забитых в плей-офф ЧМ.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 20:42
Скорее это означало козла с короной королевы
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 20:38
Думаю, что люли такого уровня не читают и не смотрят комменты в своих соц сетях
Semen Nemov
Semen Nemov
сегодня в 20:17
у Мбапешечки трапик уже был,щас вон на коз перешел...интересно, до черепашек дойдет ? ))
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 20:01, ред.
Судя по игре Роналду, изображение козы в комментарии Мбаппе, означает именно изображение козы, без всякого подтекста.
gph42khbdmxr
gph42khbdmxr
сегодня в 19:31
Решил не доводить португальца и вовремя исправил первоначальный вариант:
🧳🤷‍♂️🐬
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:28, ред.
"Клянусь, Лео, я хотел напомнить этому козлу, что о короне он может только мечтать"
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:11
Короче нарцисс он намекнул португальскому нарциссу,что он козел,хотя оба козлы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 18:23
Ждать Мбаппе в Реале вместе с Роном)
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:14
Всё, Месси перестанет с ним общаться теперь 😂
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 18:06
Килиан был немногословен.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 17:43
Роналду таки Козел. А вот Месси - G.O.A.T.
zsz7suxq2g2v
zsz7suxq2g2v
сегодня в 17:35
Напомним, что эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T. (Greatest of all time – величайший игрок всех времен).

Аббревиатура зла, ответишь за козла!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:34
А не заставят ли Мбаппе объясняться за это?
Или ждать Роналду в ПСЖ уже с января?🤔
Гость
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