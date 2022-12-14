Тео Эрнандес забил самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958 года

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вчера, 22:41

Сборная Франции в данную минуту обыгрывает команду Марокко в полуфинале ЧМ -2022 со счетом 1:0.

Пока единственный мяч в поединке на отметке 04:39 забил . Этот гол стал самым быстрым в полуфиналах чемпионата мира с 1958 года, когда бразилец Вава забил на второй минуте матча против Франции.