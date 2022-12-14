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Тео Эрнандес забил самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958 года

вчера, 22:41
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Франции в данную минуту обыгрывает команду Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 1:0.

Пока единственный мяч в поединке на отметке 04:39 забил Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфиналах чемпионата мира с 1958 года, когда бразилец Вава забил на второй минуте матча против Франции.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:57, ред.
Хотелось бы пресечь деятельность Komitas
он же matrix333 Beno444 Adrian von Ziegler Namuri HOROVEL7 Gor Ter-Aristacessian
Kenas Ter-Aristakessian и с других аккаунтов планомерно удаляет мои комментарии из лучших, сам не комментирует и другим не дает в радости злорадствуя. Как быть с этим подскажите? у меня всего лишь один аккаунт у них много и все почти с випами и это позволяет в день удалять у многих лучшие. Даже без разбору. Ему сейчас не понравилось что я попал в топ где играет Франция с Мароккой, что моя на виду
minamata
minamata
вчера в 22:43
Тео Эрнандес забил красиво и четко!
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