Тео Эрнандес забил самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ с 1958 года

Сборная Франции в данную минуту обыгрывает команду Марокко в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 1:0.
Пока единственный мяч в поединке на отметке 04:39 забил Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым в полуфиналах чемпионата мира с 1958 года, когда бразилец Вава забил на второй минуте матча против Франции.
он же matrix333 Beno444 Adrian von Ziegler Namuri HOROVEL7 Gor Ter-Aristacessian
Kenas Ter-Aristakessian и с других аккаунтов планомерно удаляет мои комментарии из лучших, сам не комментирует и другим не дает в радости злорадствуя. Как быть с этим подскажите? у меня всего лишь один аккаунт у них много и все почти с випами и это позволяет в день удалять у многих лучшие. Даже без разбору. Ему сейчас не понравилось что я попал в топ где играет Франция с Мароккой, что моя на виду
он же matrix333 Beno444 Adrian von Ziegler Namuri HOROVEL7 Gor Ter-Aristacessian
Kenas Ter-Aristakessian и с других аккаунтов планомерно удаляет мои комментарии из лучших, сам не комментирует и другим не дает в радости злорадствуя. Как быть с этим подскажите? у меня всего лишь один аккаунт у них много и все почти с випами и это позволяет в день удалять у многих лучшие. Даже без разбору. Ему сейчас не понравилось что я попал в топ где играет Франция с Мароккой, что моя на виду