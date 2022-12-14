Месси забил 16 голов за Аргентину в 2022 году, установив личный рекорд

Сборная Аргентины переиграла команду Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре со счетом 3:0.
Нападающий аргентинской команды Лионель Месси отличился с пенальти, открыв счет в матче. Этот гол стал 16-м для Месси за календарный год в футболке национальной сборной, что является личным рекордом для аргентинца.
Мне кажется, перейдя в ПСЖ он целенаправленно готовился к ЧМ, подводя себя к пику в Катаре, немного даже подзабив на выступления на клубном уровне. От этого его первый сезон в ПСЖ неоднозначен. Всё равно на клубном уровне он всё уже выиграл, не так уже интересно, а сборная - это как новая любовь в его жизни)
Мне кажется, перейдя в ПСЖ он целенаправленно готовился к ЧМ, подводя себя к пику в Катаре, немного даже подзабив на выступления на клубном уровне. От этого его первый сезон в ПСЖ неоднозначен. Всё равно на клубном уровне он всё уже выиграл, не так уже интересно, а сборная - это как новая любовь в его жизни)