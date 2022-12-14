Месси забил 16 голов за Аргентину в 2022 году, установив личный рекорд

1670967046

сегодня, 00:30

Сборная Аргентины переиграла команду Хорватии в 1/2 финала ЧМ -2022 в Катаре со счетом 3:0.

Нападающий аргентинской команды отличился с пенальти, открыв счет в матче. Этот гол стал 16-м для Месси за календарный год в футболке национальной сборной, что является личным рекордом для аргентинца.