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Месси забил 16 голов за Аргентину в 2022 году, установив личный рекорд

сегодня, 00:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Аргентины переиграла команду Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022 в Катаре со счетом 3:0.

Нападающий аргентинской команды Лионель Месси отличился с пенальти, открыв счет в матче. Этот гол стал 16-м для Месси за календарный год в футболке национальной сборной, что является личным рекордом для аргентинца.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 02:33
Так я не говорю что он плох,я просто спросил,сколько?если знаете,дайте ответ,делов то!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:35
Более миллиарда людей желают видеть Месси чемпионом мира.
Модрича жалко,хороший парень.
Royal Rumble
Royal Rumble
сегодня в 01:34
Вечер посвященный Меси. Есть другие новости или вы ему потехоньку надрачиваете на золотой мяч в 2023 году ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:02, ред.
Раньше Месси кайфовал в играх за Барсу, а за сборную мучился, а теперь наоборот, он прям получает удовольствие в играх за сборную, это видно, и сразу прёт.

Мне кажется, перейдя в ПСЖ он целенаправленно готовился к ЧМ, подводя себя к пику в Катаре, немного даже подзабив на выступления на клубном уровне. От этого его первый сезон в ПСЖ неоднозначен. Всё равно на клубном уровне он всё уже выиграл, не так уже интересно, а сборная - это как новая любовь в его жизни)
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:49
Лучший и точка!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:46, ред.
Дмитрий. Я вас не знаю, но позвольте спросить. Это очень важно??

Вот иногда после таких вопросов, на ум приходит одна притча.
--Выходит сосед к соседу и спрашивает не могбы он дать газонокосилку, на пол часа. Тоесть чтоб попользоваться.
--Сосед отвечает извини не могу, жена еду готовит.
--Ошоломленный ответом сосед спрашивает а причем тут газонокосилка и то что твоя жена готовит еду.
--Этот отвечает а при том, что если я не хочу тебе давать газонокосилку то любая причина это причина.

Вывод, если человек не хочет признать гениальность Месси, то и пенальти левые, и передачи не передачи, и голы не голы. Ну и темболее не бегает он по полю как сумасшедший.
протон
протон
сегодня в 00:38
У него великолепная карьера за сборную. Искренне желаю победы на чемпионате, чтобы она стала великой
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:37
96 за сборную всего... Безработный, ты уже недалеко... А-ха-ха-ха..😋..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:34
А сколько голов из 16 он забил с пенальти?!
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