Месси повторил разные рекорды Маттеуса, Баджо и Роналдо. У Лионеля лучший ЧМ в жизни

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вчера, 11:50

Вспоминаем легенд мирового футбола.

Месси будет самым опытным в истории ЧМ

В ПСЖ точно будет чемпион мира, шейхи рады. Финал против одноклубников – Хакими или Мбаппе, станет для Лионеля 26-м поединком на ЧМ . Ветеран побьет рекорд Маттеуса, установленный немцем против Хорватии на ЧМ -98 – 25 игр. Тогда чемпионы Европы немцы были разгромлены 3:0, а теперь «клетчатые» получили три мяча при участии Месси. Альварес вырос, изучая игру кумиров – Лионеля и Ди Марии, а теперь помог ветеранам заполучить еще одну попытку выиграть кубок.

У Хулиана дубль и заработанный пенальти, но мир справедливо обращает внимание на то, как сыграл Месси. В отличие от Маттеуса, в 25-м матче накручивал людей, которые моложе на пятнадцать лет. Гвардиола подшутит по этому поводу над Гвардиолом, если Йошко станет дорогущим новичком «Манчестер Сити». Под маской хорвата скрывался Жером Боатенг? И хотя Лионель теперь не может усадить соперника на пятую точку, по вертикальному футболу ему нет равных в мире.

А если возвращаться к рекордам, то следом за Маттеусом и Месси по матчам идет Клозе, 24 игры. Чемпион мира, как и Лотар. Кстати, легендарный хавбек и защитник рад, не рассердился, что его рекорд мал спустя двадцать четыре года:

Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Лионель – самый совершенный футболист нашего времени.

Надеемся, сестры Роналду не будут это комментировать. Если Маттеус пять раз разводился, то Месси серийный однолюб: любит Антонеллу, «Барселону» и сборную Аргентины. Мальдини с 23 играми, Роналду с 22 и поляк Жмуда с 21 матчем остались позади. У Зеелера и Марадоны столько же матчей, как у Владислава, а дальше парочка немцев – Лам и Швайнштайгер с 20 играми. У Лято, Кафу и Маскерано тоже по два десятка игр. Среди россиян первым идет Яшин – 13 игр, а в новое время лидируют Игнашевич, Акинфеев и Самедов, у них по 8 игр.

Вышел на первое место по голевым действиям

Месси стал первым в истории, у кого есть гол плюс пас в трех разных матчах на одном чемпионате мира. Мощная статистика, особенно если добавить еще одну важную деталь – аргентинец сравнялся с Клозе, Роналдо и Гердом Мюллером по сумме прямых участий в голевых атаках. У каждого по 19 баллов в системе «гол плюс пас». Но только у Лионеля будет возможность улучшить статистику, если поможет Аргентине забить в финале.

Форма отменная, у Месси тринадцать матчей с голевыми действиями, повторил рекорд Роналдо. И как же роскошно играл на мундиалях Клозе – у него 12 матчей с голами или ассистами. А следом три легенды – Марадона, Герд Мюллер и Лято. Также Месси, чтобы дважды не ходить, присоединился к коротенькому списку футболистов, которые на стадии плей-офф забивали в каждом из трех первых раундов.

В 1990 году серию отрыл Скилаччи – герой момента на ЧМ . В США подобным отметились более успешные на клубном уровне герои с «Золотыми мячами» — Роберто Баджо и Стоичков. Шукер и Снейдер тоже тащили свои команды в финалы, как умели. Что их всех объединяет? Никто не стал чемпионом. Месси попытается сломать печальную традицию, ведь за его плечами невероятные фанаты Аргентины.

В тридцать пять лет выдал лучший год в сборной

Это шестой финал Аргентины. Из пяти предыдущих выиграли два – с Кемпесом и Марадоной. Теперь только у одной команды больше финалов, чем у Аргентины – немцы лидируют с 8 попытками. Бразильцы и итальянцы делят с командой Месси второе почетное место. И это точно команда Лионеля, Скалони сумел грамотно выстроить игру вокруг действий лидера. Решение выпустить на одного хавбека больше по схеме «4-4-2» тоже было абсолютно правильным.

Хотя Модрич был всюду – статистика, как у двадцатилетнего феномена, его напарники не сумели поймать Альвареса и Месси. Форварды создавали голы, пока остальные разрушали. Лионель в 2022 году поставил личный рекорд по голам за сборную — 16. Забивал больше десяти мячей лишь раз десять лет назад. Тогда ему было двадцать пять лет, а сейчас это ветеран, чье отдаление от чужих ворот не повлияло на общую результативность в сборной родины.

В прошлом году, когда завоевали первый с 1993 года Кубок Америки, Месси забил 9 мячей, его второй лучший результат на тот момент. Невероятная игра от человека, которому пришлось в солидном для футбола возрасте адаптироваться в неудобной для него Лиге 1 и незнакомом ПСЖ . Уже по старту клубного сезона было понятно, что Месси в полном порядке, но в Катаре показал Неймару, на какие слабости хорватов стоило давить чаще.

Месси осуществляет мечты безумных аргентинцев

Отдаем должное Даличу – его изначальный план на игру не был провальным. Но пенальти многое изменил. Вся Аргентина поет песню, о которой рассказывали после непростого старта Месси на чемпионате мира. Для целой страны, где люди живут в непростых экономических и криминогенных условиях – игроки это часто подчеркивают, футбол издревле является отдушиной.

Аргентинец готов продать свою почку, чтобы увидеть вживую победный финал «альбиселесте». Ну, может не настолько радикально, но автомобили, чтобы попасть в Катар, продавали. И в ломбард свое добро сдавали. Как оказалось, путешествовали не зря – Скалони сделал предпоследний шаг к мечте. Если Франция не подведет, увидим финал, которого еще не было. Заодно встречу эпох, прошлого и будущего футбола – Месси против Мбаппе.

Возможно, именно Килиан побьет часть рекордов, установленных Лионелем. А пока отдаем должное концентрации аргентинца, который лучший чемпионат мира сыграл в тридцать пять лет, у него 5 голов, 3 ассиста и 18 моментов в 6 играх. Мастерство – важнейшая штука в футболе, но стабильность бесценна.