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Месси повторил разные рекорды Маттеуса, Баджо и Роналдо. У Лионеля лучший ЧМ в жизни

вчера, 11:50
Месси

Вспоминаем легенд мирового футбола.

Месси будет самым опытным в истории ЧМ

В ПСЖ точно будет чемпион мира, шейхи рады. Финал против одноклубников – Хакими или Мбаппе, станет для Лионеля 26-м поединком на ЧМ. Ветеран побьет рекорд Маттеуса, установленный немцем против Хорватии на ЧМ-98 – 25 игр. Тогда чемпионы Европы немцы были разгромлены 3:0, а теперь «клетчатые» получили три мяча при участии Месси. Альварес вырос, изучая игру кумиров – Лионеля и Ди Марии, а теперь помог ветеранам заполучить еще одну попытку выиграть кубок.

У Хулиана дубль и заработанный пенальти, но мир справедливо обращает внимание на то, как сыграл Месси. В отличие от Маттеуса, в 25-м матче накручивал людей, которые моложе на пятнадцать лет. Гвардиола подшутит по этому поводу над Гвардиолом, если Йошко станет дорогущим новичком «Манчестер Сити». Под маской хорвата скрывался Жером Боатенг? И хотя Лионель теперь не может усадить соперника на пятую точку, по вертикальному футболу ему нет равных в мире.

А если возвращаться к рекордам, то следом за Маттеусом и Месси по матчам идет Клозе, 24 игры. Чемпион мира, как и Лотар. Кстати, легендарный хавбек и защитник рад, не рассердился, что его рекорд мал спустя двадцать четыре года:

Я рад за Месси. Он великий спортсмен с выдающейся карьерой. Лионель – самый совершенный футболист нашего времени.

Надеемся, сестры Роналду не будут это комментировать. Если Маттеус пять раз разводился, то Месси серийный однолюб: любит Антонеллу, «Барселону» и сборную Аргентины. Мальдини с 23 играми, Роналду с 22 и поляк Жмуда с 21 матчем остались позади. У Зеелера и Марадоны столько же матчей, как у Владислава, а дальше парочка немцев – Лам и Швайнштайгер с 20 играми. У Лято, Кафу и Маскерано тоже по два десятка игр. Среди россиян первым идет Яшин – 13 игр, а в новое время лидируют Игнашевич, Акинфеев и Самедов, у них по 8 игр.

Вышел на первое место по голевым действиям

Месси стал первым в истории, у кого есть гол плюс пас в трех разных матчах на одном чемпионате мира. Мощная статистика, особенно если добавить еще одну важную деталь – аргентинец сравнялся с Клозе, Роналдо и Гердом Мюллером по сумме прямых участий в голевых атаках. У каждого по 19 баллов в системе «гол плюс пас». Но только у Лионеля будет возможность улучшить статистику, если поможет Аргентине забить в финале.

Форма отменная, у Месси тринадцать матчей с голевыми действиями, повторил рекорд Роналдо. И как же роскошно играл на мундиалях Клозе – у него 12 матчей с голами или ассистами. А следом три легенды – Марадона, Герд Мюллер и Лято. Также Месси, чтобы дважды не ходить, присоединился к коротенькому списку футболистов, которые на стадии плей-офф забивали в каждом из трех первых раундов.

В 1990 году серию отрыл Скилаччи – герой момента на ЧМ. В США подобным отметились более успешные на клубном уровне герои с «Золотыми мячами» — Роберто Баджо и Стоичков. Шукер и Снейдер тоже тащили свои команды в финалы, как умели. Что их всех объединяет? Никто не стал чемпионом. Месси попытается сломать печальную традицию, ведь за его плечами невероятные фанаты Аргентины.

В тридцать пять лет выдал лучший год в сборной

Это шестой финал Аргентины. Из пяти предыдущих выиграли два – с Кемпесом и Марадоной. Теперь только у одной команды больше финалов, чем у Аргентины – немцы лидируют с 8 попытками. Бразильцы и итальянцы делят с командой Месси второе почетное место. И это точно команда Лионеля, Скалони сумел грамотно выстроить игру вокруг действий лидера. Решение выпустить на одного хавбека больше по схеме «4-4-2» тоже было абсолютно правильным.

Хотя Модрич был всюду – статистика, как у двадцатилетнего феномена, его напарники не сумели поймать Альвареса и Месси. Форварды создавали голы, пока остальные разрушали. Лионель в 2022 году поставил личный рекорд по голам за сборную — 16. Забивал больше десяти мячей лишь раз десять лет назад. Тогда ему было двадцать пять лет, а сейчас это ветеран, чье отдаление от чужих ворот не повлияло на общую результативность в сборной родины.

В прошлом году, когда завоевали первый с 1993 года Кубок Америки, Месси забил 9 мячей, его второй лучший результат на тот момент. Невероятная игра от человека, которому пришлось в солидном для футбола возрасте адаптироваться в неудобной для него Лиге 1 и незнакомом ПСЖ. Уже по старту клубного сезона было понятно, что Месси в полном порядке, но в Катаре показал Неймару, на какие слабости хорватов стоило давить чаще.

Месси осуществляет мечты безумных аргентинцев

Отдаем должное Даличу – его изначальный план на игру не был провальным. Но пенальти многое изменил. Вся Аргентина поет песню, о которой рассказывали после непростого старта Месси на чемпионате мира. Для целой страны, где люди живут в непростых экономических и криминогенных условиях – игроки это часто подчеркивают, футбол издревле является отдушиной.

Аргентинец готов продать свою почку, чтобы увидеть вживую победный финал «альбиселесте». Ну, может не настолько радикально, но автомобили, чтобы попасть в Катар, продавали. И в ломбард свое добро сдавали. Как оказалось, путешествовали не зря – Скалони сделал предпоследний шаг к мечте. Если Франция не подведет, увидим финал, которого еще не было. Заодно встречу эпох, прошлого и будущего футбола – Месси против Мбаппе.

Возможно, именно Килиан побьет часть рекордов, установленных Лионелем. А пока отдаем должное концентрации аргентинца, который лучший чемпионат мира сыграл в тридцать пять лет, у него 5 голов, 3 ассиста и 18 моментов в 6 играх. Мастерство – важнейшая штука в футболе, но стабильность бесценна.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Футбольная ностальгия
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Футбольная ностальгия
Аргентина  Месси Лионель
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер сборной Аргентины
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Все комментарии
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 20:20
В 60-е годы тоже небось хейтили Пеле. Нуачо, бегает где-то там в Бразилии какой-то чувак, и его почему-то королём футбола считают. Колхозникам всяким забивает. Не то, что наш Эйсебио\Ривера\Чарльтон, вот они настоящие короли футбола
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:54
Это шестой финал Аргентины. Из пяти предыдущих выиграли два – с Кемпесом и Марадоной. Теперь только у одной команды больше финалов, чем у Аргентины – немцы лидируют с 8 попытками. Бразильцы и итальянцы делят с командой Месси второе почетное место.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1339203/messi-lionel-argentina 14.12.2022

Ошибочка вышла. Вообще-то у бразильцев 7 финалов: 5 успешных (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002) и 2 проигранных (1950 и 1998).
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:08
Желаю удачи Аргентине, надеюсь возьмут этот ЧМ.
Неэгоист
Неэгоист ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:47
Не будем уподобляться гелевым почитателям и приписывать Месси ненужное... Этим мы и отличаемся от них .. Чужого ни нам, ни Лео не надо... У него 11+8...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:40
Терпеть не могу хоккей и баскетбол
Amiralla
Amiralla
вчера в 14:38
Вы с такой уверенностью пишете про финал Аргентина-Франция. Может этого не быть.
myst5
myst5
вчера в 14:38
Был королем осасун. Стал королем австралий и Мексики . Стату набивает на пенальти и то промахивается . Чем он тогда лучше Кейна и Роналду . Да особо не чем . Болельщики гнома теперь Голландию привозносят в статус грозного соперника . Хотя аргентинцам не привыкать то календарь лёгкий то соперники никчемные то рука бога .
Kosmos58
Kosmos58 ответ mpwvg56vd5qx (раскрыть)
вчера в 14:27
    Deville
    Deville ответ Тёма Ветров (раскрыть)
    вчера в 14:14
    в отличии от Роналду, где в матче с Ганой, он красиво упал, и после сам же и пробил, Месси лишь исполняет 11 метровые, а заработали их другие с голландцами Акунья, с Хорватами Альварес, в команде есть опция штатный пенальтист, вон в Англии Кейн, два за одну игру с францией пробивал, и что-то ему никто не предъявляет претензий. а на прошлом мундиале англичанин стал лучшим бомбардиром с 6 голами из них вроде три с точки положил. если тут предъявлять, то только судьям, которые аргентине уже 4 или 5 поставили за весь ЧМ.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1
    вчера в 14:05
    Липовый золотомячист на купленном чм. Очередной позор.
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:01
    Футбол без тебя не обеднеет, переходи на хоккей
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:19, ред.
    Единственное на чем себя ловлю это то, что я после этого ЧМ почувствовал отвращение к футболу
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    вчера в 13:07
    Думаю что Лионеля отличные шансы быть признанным лучшим игроком Чемпионата Мира-2022.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd
    вчера в 13:06
    Этот турнир уже стал одним из самых успешных и выдающихся для Лионеля Месси.
    Тёма Ветров
    Тёма Ветров
    вчера в 13:02
    Когда Роналду с пеналей забивал мячи дали ему кличку Пеналду, месси забил 3 мяча с пенальти + 1 не реализовал= великий. Да он отдал 2 классные голевые и забил с игры, он проводит отличный чемпионат, но надоело слушать из каждого утюга про то как велик месси, он даже в Аргентине не лучший, а если сравнить его влияние на игру с тем же зиданом в сборной Франции... Да даже модрич по объему работы и моментам лучше месси, только вот у лионеля в этом году отличные партнеры которые стараются в том числе для него, и это принижение КОМАНДЫ и восхваление месси отворачивает меня от Аргентины
    mpwvg56vd5qx
    mpwvg56vd5qx
    вчера в 12:52
    Любители лягушек должны проиграть, чисто из уважение к Месси и своей гнусной политики.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 12:08
    В других источниках у Месси 11 голов и 9 голевых на ЧМ, то есть 20 очков по системе гол+пас. Он уже обошел всех и занял первое место. В 35 лет многие завершили карьеру или доигрывают где-нибудь в Азии или Америке (или топят клубы как балласт), а Месси выводит Аргентину в финал ЧМ. Как бы не закончился ЧМ, он уже всё всем доказал. Желаю победу Аргентине
    Гость
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