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Франция вышла в финал ЧМ в четвёртый раз в своей истории

сегодня, 00:04
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Франции оказалась сильнее команды Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ-2022 (2:0).

Таким образом, Франция вышла в финал ЧМ в четвертый раз в своей истории. Все финалы уместились в отрезок с 1998 года (1998, 2006, 2018 и 2022), за это время ни одна другая сборная не выходила в финал ЧМ больше двух раз.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:52
1998 - выиграли, 2006 - проиграли, 2018 - выиграли, 2022 - проиграли???
Dudikoff
Dudikoff ответ Mher Door (раскрыть)
сегодня в 00:25
Родились все во Франции. Росли и воспитывались в клубах Франции. Кто они?)
Dudikoff
Dudikoff ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:15
Ощущение, что играли с запасом по счёту. Как бы хорошо не смотрелась Марокко, французы победили на классе
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 00:10
Франция уверенная победа, но много в защите сыграли, можно было больше атаковать и по раньше завершить игру, но французы решили оставить интригу в игре)
протон
протон
сегодня в 00:08
Франция с победой! Хоть больше времени французы провели в обороне, в отдельных эпизодах демонстрировали хороший футбол. Спасибо Марокко что провела достойно матч, и дала бой Сборной, которая выше классом.
Ну посмотрим как Месси и команда будут противостоять таким французам. Шансы побить такую Францию у них есть, но всё равно в финале отдам предпочтение Франции, сегодня их ЦЗ отыграли идеально.
Mher Door
Mher Door
сегодня в 00:05
Да, Франция да, но французы - нет. Подскажите сколько французов в этой сборной?
Гость
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