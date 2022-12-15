Франция вышла в финал ЧМ в четвёртый раз в своей истории

Сборная Франции оказалась сильнее команды Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ-2022 (2:0).
Таким образом, Франция вышла в финал ЧМ в четвертый раз в своей истории. Все финалы уместились в отрезок с 1998 года (1998, 2006, 2018 и 2022), за это время ни одна другая сборная не выходила в финал ЧМ больше двух раз.
Ну посмотрим как Месси и команда будут противостоять таким французам. Шансы побить такую Францию у них есть, но всё равно в финале отдам предпочтение Франции, сегодня их ЦЗ отыграли идеально.
Ну посмотрим как Месси и команда будут противостоять таким французам. Шансы побить такую Францию у них есть, но всё равно в финале отдам предпочтение Франции, сегодня их ЦЗ отыграли идеально.