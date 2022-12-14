Франция никогда не проигрывала на ЧМ, если вела в счете после первого тайма

Сборная Франции в данный момент обыгрывает Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ-2022 со счетом 1:0.
Пока единственный мяч забил Тео Эрнандес, отличившись на 5-й минуте.
Французская команда никогда не проигрывала в матчах на чемпионате мира, если вела в счете после первого тайма, одержав 25 побед и 1 раз сыграв вничью.
Понимаем Ваше недовольство, но тут мы ничем не можем помочь. Такая опция есть у VIP пользователей, и ограничений в плане как её использовать нет, помимо того что комментарий в блоке лучших с десятью и более лайками невозможно убрать оттуда таким образом.
Как вариант можете попробовать усилить сопротивление аккаунтов пользователей что делают это. Но не стоит забывать что в таких случаях очки для ставок не снимаются, они снимаются только если модератор убирает комментарий из лучших, что случается редко и только по важной причине или причинам.
Понимаем Ваше недовольство, но тут мы ничем не можем помочь. Такая опция есть у VIP пользователей, и ограничений в плане как её использовать нет, помимо того что комментарий в блоке лучших с десятью и более лайками невозможно убрать оттуда таким образом.
Как вариант можете попробовать усилить сопротивление аккаунтов пользователей что делают это. Но не стоит забывать что в таких случаях очки для ставок не снимаются, они снимаются только если модератор убирает комментарий из лучших, что случается редко и только по важной причине или причинам.