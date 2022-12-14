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Франция никогда не проигрывала на ЧМ, если вела в счете после первого тайма

вчера, 23:03
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Сборная Франции в данный момент обыгрывает Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ-2022 со счетом 1:0.

Пока единственный мяч забил Тео Эрнандес, отличившись на 5-й минуте.

Французская команда никогда не проигрывала в матчах на чемпионате мира, если вела в счете после первого тайма, одержав 25 побед и 1 раз сыграв вничью.

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Все комментарии
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:19
Знаю эту опцию. Злорадствующие не дают туда дорогу. Еще один пример. Посмотрите аккаунт активность " Звезда по имени Солнце" и два аккаунта Байкала-38 Там только удаление " Протон" Что мне делать в таком случае? И суть не в том, что очки не снимаются вовсе. Суть совершенно в другом.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:10
Добрый вечер.

Понимаем Ваше недовольство, но тут мы ничем не можем помочь. Такая опция есть у VIP пользователей, и ограничений в плане как её использовать нет, помимо того что комментарий в блоке лучших с десятью и более лайками невозможно убрать оттуда таким образом.

Как вариант можете попробовать усилить сопротивление аккаунтов пользователей что делают это. Но не стоит забывать что в таких случаях очки для ставок не снимаются, они снимаются только если модератор убирает комментарий из лучших, что случается редко и только по важной причине или причинам.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:04
Хороший показатель,значит будет победа!!!
Гость
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