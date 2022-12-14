Франция никогда не проигрывала на ЧМ, если вела в счете после первого тайма

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вчера, 23:03

Сборная Франции в данный момент обыгрывает Марокко в полуфинальном поединке на ЧМ -2022 со счетом 1:0.

Пока единственный мяч забил , отличившись на 5-й минуте.

Французская команда никогда не проигрывала в матчах на чемпионате мира, если вела в счете после первого тайма, одержав 25 побед и 1 раз сыграв вничью.