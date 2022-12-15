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Отец Гризманна: «Сейчас у Антуана новая роль, он очень счастлив»

вчера, 19:04
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Отец Антуана Гризманна оценил игру сына в 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко (2:0).

Лучший игрок матча? Превыше всего – команда, а не «Золотые мячи» и индивидуальные награды. Футбол – командный вид спорта, а не индивидуальный.

Открылся ли сын с новой для меня стороны? Да, теперь он исполняет другую роль. В начале карьеры он играл в центре поля, а потом его поставили нападающим. Я не удивлен. Он из тех, кто читает игру быстрее других, он знает, кому отдаст мяч, как только получает его. У него три легких, он бегает, идет в подкаты. Сейчас он очень счастлив. Мы обязательно увидимся на финальной игре.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:27
Антуан пожалуй лучший игрок в сборной Франции.
Везде успевает и за всеми подчищает...
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:31
Наконец то снова Антуан как добрые старые годы еще в Атлетико показывает класс игры
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:14
Самое главное в жизни
Гость
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