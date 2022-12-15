Отец Гризманна: «Сейчас у Антуана новая роль, он очень счастлив»

Отец оценил игру сына в 1/2 финала ЧМ -2022 против сборной Марокко (2:0).

Лучший игрок матча? Превыше всего – команда, а не «Золотые мячи» и индивидуальные награды. Футбол – командный вид спорта, а не индивидуальный.

Открылся ли сын с новой для меня стороны? Да, теперь он исполняет другую роль. В начале карьеры он играл в центре поля, а потом его поставили нападающим. Я не удивлен. Он из тех, кто читает игру быстрее других, он знает, кому отдаст мяч, как только получает его. У него три легких, он бегает, идет в подкаты. Сейчас он очень счастлив. Мы обязательно увидимся на финальной игре.