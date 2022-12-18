Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Бускетс ещё не определился со своим будущим

сегодня, 10:49

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс на данный момент не решил, где продолжит игровую карьеру.

Игрок может подписать новое соглашение с каталонцами, либо пополнить состав клуба МЛС «Интер Майами». Футболист ведет диалог с американским клубом, процесс переговоров продолжается, но итогового решения Бускетс пока не принял. По слухам, будущее полузащитника зависит от выбора нападающего ПСЖ Лионеля Месси — аргентинец также может стать игроком клуба из Майами.

Ранее Бускетс завершил карьеру в сборной Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБеллингем станет краеугольным камнем новой команды в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 12:41
Слухи«Челси» интересуется нападающим «Барселоны»
Сегодня, 12:21
Ван Нистелрой прокомментировал возможный трансфер Гакпо
Сегодня, 12:13
Слухи«Ливерпуль» может усилиться футболистом «Боруссии» Дортмунд
Сегодня, 11:39
Слухи«Ливерпуль» и «Челси» хотят приобрести футболиста «Брайтона»
Сегодня, 11:25
Модрич мог оказаться в клубе из Манчестера
Сегодня, 09:31
Все комментарии
AdMuPaJL_777
AdMuPaJL_777
сегодня в 11:00
Почему на Финальный матч ЧМ я в одной команде могу 5 человек с одной команды выставить, даже 6. А во второй команде только 4? Как так то?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 