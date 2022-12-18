Бускетс ещё не определился со своим будущим

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сегодня, 10:49

Полузащитник «Барселоны» на данный момент не решил, где продолжит игровую карьеру.

Игрок может подписать новое соглашение с каталонцами, либо пополнить состав клуба МЛС «Интер Майами». Футболист ведет диалог с американским клубом, процесс переговоров продолжается, но итогового решения Бускетс пока не принял. По слухам, будущее полузащитника зависит от выбора нападающего ПСЖ Лионеля Месси — аргентинец также может стать игроком клуба из Майами.

Ранее Бускетс завершил карьеру в сборной Испании.