Роналду улетел в Объединённые Арабские Эмираты и тренируется в Дубае

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сегодня, 00:52

Нападающий сборной Португалии прошлой ночью прилетел в Объединённые Арабские Эмираты.

По данным источника, сейчас форвард тренируется в зале «Lowe Gym» в Дубае. Будущее Роналду должно проясниться в ближайшую неделю.