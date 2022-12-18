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Роналду улетел в Объединённые Арабские Эмираты и тренируется в Дубае

сегодня, 00:52

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прошлой ночью прилетел в Объединённые Арабские Эмираты.

По данным источника, сейчас форвард тренируется в зале «Lowe Gym» в Дубае. Будущее Роналду должно проясниться в ближайшую неделю.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:46
"Он улетел , но обещал вернуться! Милый! Милый!"
rhskmz
rhskmz
сегодня в 05:32
Он улетел ...
Но он вернется ...
Mangur
Mangur
сегодня в 05:27
Не за ту сборную Рональдо играл. Осталрсь только злится.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:09
Бедненький у него сегодня самый тяжёлый день в жизни. Если Месси выиграет ЧМ, у Кристинке инфаркт случится.
v9h5m5kgbj36
v9h5m5kgbj36
сегодня в 03:55
Настоящий профессионал. До ЧМ 2026 ещë полно времени, а он уже сейчас тренеруется.💪🙂🤳
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:02
Чудик, у саюдитов жарко.
протон
протон
сегодня в 02:08
Я вижу что Вы в одной группе со мной HOROVEL6 вот и посмотрим к концу месяца результат кто как играет. Если был намек в мою сторону. Ваша игра рассчитана на фортуну, а моя на стратегическом анализе . В общем друг мой из Армении.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 01:59
Здравствуйте. Отправили письмо с одним qr-код - он одинаков для всех призов и нужен только один для получения, на e-mail адрес привязанный к аккаунту Namuri.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:40
В Мадриде чего-то не понравилось.. Хе..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:40
Не успел закончится чемпионат мира, а он уже поехал в Дубае тренироваться ???) А как же отдохнуть !??)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:37
Ну вот всё нормально тренируется , а то не слышно о нем не чего 🙄
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:11
Жду ПЯТЬ QR-КОДОВ ГДЕ ОНИ?
3r8d3ncdsb8s
3r8d3ncdsb8s
сегодня в 01:03
Это не о футболе новость
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:01
Почему я не могу полностью удалить свой футбольный блог "Муравьиная доля"?
Хочу удалить запись - У кого арсенал мощнее? Нас ждет историческое противостояние: «Ливерпуль» с потерями, а «Арсенал» на подъеме прямо сейчас, а сайт отвечает так, как на картинке.
Гость
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