Роналду улетел в Объединённые Арабские Эмираты и тренируется в Дубае

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прошлой ночью прилетел в Объединённые Арабские Эмираты.
По данным источника, сейчас форвард тренируется в зале «Lowe Gym» в Дубае. Будущее Роналду должно проясниться в ближайшую неделю.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прошлой ночью прилетел в Объединённые Арабские Эмираты.
По данным источника, сейчас форвард тренируется в зале «Lowe Gym» в Дубае. Будущее Роналду должно проясниться в ближайшую неделю.
Но он вернется ...
Но он вернется ...
Хочу удалить запись - У кого арсенал мощнее? Нас ждет историческое противостояние: «Ливерпуль» с потерями, а «Арсенал» на подъеме прямо сейчас, а сайт отвечает так, как на картинке.
Хочу удалить запись - У кого арсенал мощнее? Нас ждет историческое противостояние: «Ливерпуль» с потерями, а «Арсенал» на подъеме прямо сейчас, а сайт отвечает так, как на картинке.