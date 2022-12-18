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Модрич мог оказаться в клубе из Манчестера

сегодня, 09:31

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что ранее приглашал полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича в свой клуб.

Перед тем, как он ушел в «Реал», я с ним разговаривал, поскольку я всегда так делал, я был чуть ли не агентом. Если какой-то игрок оказывался доступен для перехода или планировал уйти откуда-то, мне всегда казалось, что смогу пригласить такого футболиста в нашу команду.

Я помню, как во время разговора с Модричем я спросил, действительно ли он покидает «Тоттенхэм». Он подтвердил, но тогда еще не был уверен, где именно в итоге окажется.

Я сказал: "Приятель, тебе надо перейти в «Манчестер Юнайтед». Он ответил: «Да, я бы хотел стать первым хорватским игроком, который будет выступать за „Юнайтед“, хочу стать тем самым человеком. Это можно организовать?»

Но ничего не получилось. Тренер Фергюсон тогда уже договорился с Кагавой, вроде, или с кем-то еще, поэтому Модрич перешел в «Реал», а остальное уже история. Но я никогда не думал, что он сможет достичь того, чего достиг! Какой футболист!

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 13:54
В следующем году у Модрича заканчивается контракт с Реалом . Может снова попробует его трудоустроить в МЮ ? .
John 5mith
John 5mith
сегодня в 12:31
Вообще-то Модрич не был так вот запросто "доступен для трансфера". В принципе он был не против уйти из клуба который "до вершин не добрался". Но у прижимистого еврея Леви фиг чего можно получить задешево. Так что Реалу пришлось отдать 35 лямов. Примерно столько же Реал платил за Хаби Алонсо, Ди Марию и Бензема.
А Рио - Венгер на минималках, блин. Тот тоже любил рассказывать что мог подписать кого угодно. Но он-то действительно решал кого выбрать и сколько платить, а этот кроме "поговорить" ничего не мог.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:26
Что сейчас об этом говорить?
Igo0rek
Igo0rek ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 10:02
Хорваты его не очень любят.
drug01
drug01 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
сегодня в 09:43
Может это и к лучшему!
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 09:40
Все что не происходит в нашей жизни, все к лучшему. Модрич сделал правильный выбор. Раньше не замечал его. А сейчас признаюсь, он заслужил статус легенды Реала и Хорватии.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 09:33
Модрич мог оказаться в клубе из Манчестера, но не оказался.
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