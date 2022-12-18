Модрич мог оказаться в клубе из Манчестера

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что ранее приглашал полузащитника сборной Хорватии в свой клуб.

Перед тем, как он ушел в «Реал», я с ним разговаривал, поскольку я всегда так делал, я был чуть ли не агентом. Если какой-то игрок оказывался доступен для перехода или планировал уйти откуда-то, мне всегда казалось, что смогу пригласить такого футболиста в нашу команду.

Я помню, как во время разговора с Модричем я спросил, действительно ли он покидает «Тоттенхэм». Он подтвердил, но тогда еще не был уверен, где именно в итоге окажется.

Я сказал: "Приятель, тебе надо перейти в «Манчестер Юнайтед». Он ответил: «Да, я бы хотел стать первым хорватским игроком, который будет выступать за „Юнайтед“, хочу стать тем самым человеком. Это можно организовать?»

Но ничего не получилось. Тренер Фергюсон тогда уже договорился с Кагавой, вроде, или с кем-то еще, поэтому Модрич перешел в «Реал», а остальное уже история. Но я никогда не думал, что он сможет достичь того, чего достиг! Какой футболист!