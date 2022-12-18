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Невилл высказался о продлении договора между FA и Саутгейтом

вчера, 15:19

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о решении Футбольной ассоциации Англии продлить соглашение с наставником сборной Гаретом Саутгейтом.

Думаю, это правильное решение. Когда мне стало известно, что это будет обсуждаться во время Нового года, я подумал, что не следует оставлять вопрос в подвешенном состоянии.

Мы неплохо выступили на турнире, здорово сыграли против Франции. Думаю, в тот вечер мы были лучше, но в футболе такое случается. Мы всегда хотим найти того, кого обвинить во всем, но в этот раз, как мне кажется, это сделать невозможно.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:48
Если этот товарищ серьёзно - пускаем в ход дело!)
Гость
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