Невилл высказался о продлении договора между FA и Саутгейтом

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о решении Футбольной ассоциации Англии продлить соглашение с наставником сборной .

Думаю, это правильное решение. Когда мне стало известно, что это будет обсуждаться во время Нового года, я подумал, что не следует оставлять вопрос в подвешенном состоянии.

Мы неплохо выступили на турнире, здорово сыграли против Франции. Думаю, в тот вечер мы были лучше, но в футболе такое случается. Мы всегда хотим найти того, кого обвинить во всем, но в этот раз, как мне кажется, это сделать невозможно.