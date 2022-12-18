Линекер сравнил шансы Месси и Мбаппе в финале чемпионата мира

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о противостоянии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и футболиста национальной команды Франции Килиана Мбаппе.
Если Мбаппе не оформит хет-трик или не сделает что-то выдающееся в финальном матче, то, мне кажется, что Месси возьмет «Золотой мяч» чемпионата мира 2022. Что касается «Золотой бутсы», то шансы равны – один гол может помочь Месси, либо Мбаппе.
Полагаю, Месси станет лучшим футболистом мундиаля, что бы ни произошло, учитывая стабильность его выступлений. Мбаппе в нескольких матчах себя здорово проявил, подарил нам несколько невероятных моментов, но и близко не так много, как Месси, и точно не в четвертьфинале и не в полуфинале.
Мбаппе подарил немного волшебства в моменте со вторым голом в ворота Марокко, а Месси весь турнир делал невероятные вещи.
Наверное с горя натрескался вискаря...
Наверное с горя натрескался вискаря...