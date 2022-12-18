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Линекер сравнил шансы Месси и Мбаппе в финале чемпионата мира

сегодня, 13:58
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о противостоянии нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и футболиста национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

Если Мбаппе не оформит хет-трик или не сделает что-то выдающееся в финальном матче, то, мне кажется, что Месси возьмет «Золотой мяч» чемпионата мира 2022. Что касается «Золотой бутсы», то шансы равны – один гол может помочь Месси, либо Мбаппе.

Полагаю, Месси станет лучшим футболистом мундиаля, что бы ни произошло, учитывая стабильность его выступлений. Мбаппе в нескольких матчах себя здорово проявил, подарил нам несколько невероятных моментов, но и близко не так много, как Месси, и точно не в четвертьфинале и не в полуфинале.

Мбаппе подарил немного волшебства в моменте со вторым голом в ворота Марокко, а Месси весь турнир делал невероятные вещи.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:12
Ни о чем.
Наверное с горя натрескался вискаря...
Гость
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