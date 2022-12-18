Тотти: «Марадона — олицетворение футбола. Месси на пару ступенек ниже»

Бывший нападающий и капитан «Ромы» высказался о форвардах финалистов чемпионата мира и :

Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба – инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.

Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он олицетворение футбола.