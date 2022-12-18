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Тотти: «Марадона — олицетворение футбола. Месси на пару ступенек ниже»

вчера, 15:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался о форвардах финалистов чемпионата мира Лионеле Месси и Килиане Мбаппе:

Не могу выбрать между Месси и Мбаппе. Я бы выбрал обоих, если это возможно. Они оба – инопланетяне, но для победы на чемпионате мира нужна команда.

Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он олицетворение футбола.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:53
Вот зачатки адекватности начинают рождаться.
Пеле - он король футбола
Марадона чистая животная мощь и страсть, как никто другой умел тащить
Зидан академик футбола и победитель
Роналдо величайший форвард, феномен
Роналду и Месси, которые получили наибольший профит в более командном футболе, реализовав позицию свободных вингеров.
Мбаппе атлет новый формации, который имеет и скорость и мощь.
matrix333
matrix333 ответ Some1 Some11 (раскрыть)
вчера в 16:54
Месси лучший.
1 984
1 984 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:36
Попробую описать проще:
Каждый день каждому участнику группы начисляется одинаковое количество очков для ставок (по моему 2000). Для этого не нужно делать ничего: ни комментировать, ни репостить, даже на сайт заходить каждый день не обязательно. Таким образом у каждого участника группы одинаковое количество очков для ставок. Далее всё как в обычном конкурсе. Можно ставить на все те же события, с теми же условиями. В конце месяца игрок набравший больше всех очков получает почёт, славу и признание коллег. Никаких призов, групп Яшина и випов за победу не предусмотрено. Только моральное право считаться лучшим прогнозистов при борьбе в действительно равных условиях. И хотя призов нет именно такая игра приносит наибольший кайф, а победа настоящее удовлетворение (говорю на правах дважды победителя))). Жаль только, что участников обычно мало. Чем больше людей, тем интересней. В общем ждём желающих попробовать свои силы в конкурсе с равными условиями.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:25
Доброго дня, такого конкурса нет, но есть внеконкурсная группа без призов, о которой как раз и речь ниже, она действительно "коммунистическая", "эгалитарная", "с равенством стартового капитала", в общем по заявкам была дана опционально тем кому подобное было нужно, при этом никому не стоит надеяться на что-то большее в её плане - она есть, находится вне конкурса ("съедает", если в принципе есть в конкретном месяце, одно место победителя в конкурса своим существованием), призов за победу в ней нет, развивать сайт её не намерен.

Играть в ней так же как и в обычной группе за исключением очков для ставок, в этом плане есть серьёзная разница.
Some1 Some11
Some1 Some11
вчера в 15:22
Старика, который даже ни разу ЛЧ не брал никто не спрашивает. Месси лучший.
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