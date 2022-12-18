Хакими: «Мы уходим с высоко поднятой головой»

Защитник сборной Марокко прокомментировал результат матча за третье место и оценил выступление марокканской команды на чемпионате мира:

Нас поддержало не только Марокко, но и весь континент. Мы подняли имидж континента и гордимся проделанной работой. Четвертое место – историческое достижение. Марокканская команда горда и полна радости. Дойти до полуфинала непросто. Тогда мы сможем отправиться на Кубок Африки с большой мотивацией и уверенностью, которые мы приобрели на чемпионате мира.