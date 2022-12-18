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Хакими: «Мы уходим с высоко поднятой головой»

вчера, 14:18
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал результат матча за третье место и оценил выступление марокканской команды на чемпионате мира:

Нас поддержало не только Марокко, но и весь континент. Мы подняли имидж континента и гордимся проделанной работой. Четвертое место – историческое достижение. Марокканская команда горда и полна радости. Дойти до полуфинала непросто. Тогда мы сможем отправиться на Кубок Африки с большой мотивацией и уверенностью, которые мы приобрели на чемпионате мира.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 14:28
Да вы сделали максимум из того что можно было сделать...
Гость
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