Линекер высказался о нападающем сборной Франции

Экс-игрок сборной Англии в положительном ключе отозвался о нападающем сборной Франции .

Пример Оливье Жиру, пожалуй, иллюстрирует, как много нападающих способны забивать мячи в более позднем возрасте.

Что любопытно, на данный момент у футболистов карьера длится дольше. Удивительно, что четыре года назад Жиру выступал в составе команды-победителя мирового первенства, не нанеся ни единого удара в створ, но он по-прежнему был важен для команды. Прошло четыре года, ему сейчас 36 лет, он забил четыре гола и вполне мог забить больше двух в 1/2 финала.

Он всегда хорошо завершал атаки, всегда замечательно действовал в штрафной площади, он знает, как найти свободное пространство и воспользоваться этим, чтобы забивать голы.