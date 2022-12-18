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Линекер высказался о нападающем сборной Франции

вчера, 14:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер в положительном ключе отозвался о нападающем сборной Франции Оливье Жиру.

Пример Оливье Жиру, пожалуй, иллюстрирует, как много нападающих способны забивать мячи в более позднем возрасте.

Что любопытно, на данный момент у футболистов карьера длится дольше. Удивительно, что четыре года назад Жиру выступал в составе команды-победителя мирового первенства, не нанеся ни единого удара в створ, но он по-прежнему был важен для команды. Прошло четыре года, ему сейчас 36 лет, он забил четыре гола и вполне мог забить больше двух в 1/2 финала.

Он всегда хорошо завершал атаки, всегда замечательно действовал в штрафной площади, он знает, как найти свободное пространство и воспользоваться этим, чтобы забивать голы.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:26, ред.
Жиру - уникальный форвард, и, пожалуй, самый интересный в последние лет 5. Человек, который грамотно использует свои сильные стороны и маскирует слабые, а не тупо пытается убежать и со всей дури пробить по воротам. Желаю Оливье и дальше радовать болельщиков своей игрой.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:17
Что нам до его высказываний?
Желаю Франции победить Аргентину!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:17
Ну, что ж посмотрим сегодня на Жиру в финале.
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