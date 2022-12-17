Президент Франции пригласил гостей на финал ЧМ

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вчера, 14:46

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил гостей на финал чемпионата мира в Катаре. Вместе с ним на президентском самолете на игру отправятся несколько гостей.

В их числе – , ставшая первой женщиной-арбитром матча мужского чемпионата мира. Француженка обслуживала игру сборных Германии и Коста-Рики (4:2).

Также на матч приглашена оперная певица Фарра Эль-Дибани, исполнившая «Марсельзу» на церемонии в честь переизбрания Макрона президентом Франции. Она может спеть гимн Франции на поле перед началом игры.

Кроме того, с ними полетит произведенный во Франции робот-оператор. Он позволит ребенку, находящемуся в больнице в Аргентине, смотреть чемпионат мира с такого ракурса, будто он находится у кромки поля.