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Президент Франции пригласил гостей на финал ЧМ

вчера, 14:46
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил гостей на финал чемпионата мира в Катаре. Вместе с ним на президентском самолете на игру отправятся несколько гостей.

В их числе – Стефани Фраппар, ставшая первой женщиной-арбитром матча мужского чемпионата мира. Француженка обслуживала игру сборных Германии и Коста-Рики (4:2).

Также на матч приглашена оперная певица Фарра Эль-Дибани, исполнившая «Марсельзу» на церемонии в честь переизбрания Макрона президентом Франции. Она может спеть гимн Франции на поле перед началом игры.

Кроме того, с ними полетит произведенный во Франции робот-оператор. Он позволит ребенку, находящемуся в больнице в Аргентине, смотреть чемпионат мира с такого ракурса, будто он находится у кромки поля.

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alex2612
alex2612
вчера в 16:07
Интересно, как он будет отнекиваться, если Франция проиграет?
Гость
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