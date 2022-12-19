Рой Кин: «Именно в такие моменты можно танцевать – после победы»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» после победы Аргентины на чемпионате мира пожелал команде отпраздновать это событие. Кин вспомнил танцы игроков и тренера национальной команды Бразилии. Футболисты «селесао» таким образом отметили победу над сборной Южной Кореи в 1/8 финала мирового первенства (4:1).

Поглядите, как замечательно это выглядит. Просто великолепно. Танцуйте все, что захотите. Они будут танцевать в отеле, и я желаю им удачи. Они будут танцевать следующие 10 лет. Именно в такие моменты можно танцевать – после победы.