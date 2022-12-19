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Рой Кин: «Именно в такие моменты можно танцевать – после победы»

вчера, 14:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после победы Аргентины на чемпионате мира пожелал команде отпраздновать это событие. Кин вспомнил танцы игроков и тренера национальной команды Бразилии. Футболисты «селесао» таким образом отметили победу над сборной Южной Кореи в 1/8 финала мирового первенства (4:1).

Поглядите, как замечательно это выглядит. Просто великолепно. Танцуйте все, что захотите. Они будут танцевать в отеле, и я желаю им удачи. Они будут танцевать следующие 10 лет. Именно в такие моменты можно танцевать – после победы.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 14:43
...а вот сам Рой Кин в танце....!
Гость
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