Анчелотти назвал главные причины победы сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер мадридского «Реала» рассказал о главных причинах успеха сборной Аргентины на мундиале в Катаре.

Это был прекрасный чемпионат мира, завершившийся красивым финалом и заслуженно выигранный Аргентиной. Думаю, что аргентинцы верили в себя, к тому же, их тянул фантастический Месси.

Аргентина победила по двум причинам: во-первых, у них были хорошие игроки и лучший в лице Месси, а во-вторых, потому что ей удалось поддержать это качество с помощью молодых игроков в лице Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса, а также организованной обороны. Скалони был хорош, он проделал потрясающую работу, но он не изобретал чего-то нового. Он просто расставил игроков по местам и хорошо организовал команду при игре в обороне, поддерживая талант Месси, Альвареса и Ди Марии. Ничего нового.