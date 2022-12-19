Бускетс уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона

1671450547

вчера, 14:49

Полузащитник уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне футболист выступает на достойном уровне, каталонцы могли бы предложить ему контракт еще на один сезон. Однако источники из окружения игрока сообщают, что Бускетс намерен сделать новый шаг в карьере и отправиться в США .

Ранее стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне.