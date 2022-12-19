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Бускетс уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона

вчера, 14:49

Полузащитник Серхио Бускетс уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне футболист выступает на достойном уровне, каталонцы могли бы предложить ему контракт еще на один сезон. Однако источники из окружения игрока сообщают, что Бускетс намерен сделать новый шаг в карьере и отправиться в США.

Ранее стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:00
Это хорошо или плохо?
felix
felix
вчера в 17:10
Надо сказать, что капитан из него так себе...
shur
shur
вчера в 14:53
...вот как надо уходить, серой мышью, за океан, без истерики и
притензий! Уже целый час заметка на Соккере , тихо и спокойно!
Гость
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