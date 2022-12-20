Салихова: «Я не хотела бы в будущем работать в российском футболе»

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном возвращении в российский футбол.
22 августа бизнесмен продал контрольный пакет акций клуба нефтяной компании «Лукойл».
Хотела бы я поработать в российском футболе в будущем? Очередной бред. Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям».
Салихова состояла в совете директоров «красно-белых», однако спустя некоторое время покинула занимаемую должность, объяснив своё решение отсутствием ответов на поставленные вопросы.