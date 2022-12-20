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Салихова: «Я не хотела бы в будущем работать в российском футболе»

вчера, 20:32

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном возвращении в российский футбол.

22 августа бизнесмен продал контрольный пакет акций клуба нефтяной компании «Лукойл».

Хотела бы я поработать в российском футболе в будущем? Очередной бред. Если бы я хотела работать в нашем футболе, то не уходила бы в тот момент, когда команда шла на верхних строчках таблицы. Сейчас я занимаюсь только благотворительным проектом «Спартак — Детям».

Салихова состояла в совете директоров «красно-белых», однако спустя некоторое время покинула занимаемую должность, объяснив своё решение отсутствием ответов на поставленные вопросы.

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Все комментарии
vfthg1
vfthg1
вчера в 22:18
ха ха ...работала ....чем?!?
рабочим органом эскортницы....стоя на коленях....
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:33
adekvat
adekvat
вчера в 21:07
Извини родная в зарубежных клубах нет должности "супруга владельца клуба".
Futurista
Futurista
вчера в 21:04, ред.
Тебе лучше вообще не работать...сиди дома ...как Широков завещал)...Федун всё заработал уже...
pomor45
pomor45
вчера в 20:50
Бедные дети, попавшие в проект Салиховой.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:49
Вот же животное, прицепилось к футболу - не оторвать...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:48
А ее кто-то приглашает?
ДСА
ДСА
вчера в 20:44
Она вообще не хотела бы работать, только пальцами шевелить...
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