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Сёмин о финале ЧМ: «Ни один фильм невозможно так срежиссировать»

вчера, 19:34
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре:

Может, некоторые люди видели другие чемпионаты, но этот финал — фантастический. Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было здесь. Было полнейшее преимущество Аргентины в первом тайме. Казалось, что шансов у французов нет. Дешам делает две великолепные замены — и французы возвращаются в борьбу. Чудо, которое сделал вратарь Аргентины!

Была ошибка тренера Аргентины, который при подаче углового у своих ворот меняет игрока, счёт становится 3:3. Всё было очень интересно и захватывающе. Может, кто-то скажет, что были лучше финалы. Всё закономерно. В Аргентине есть Месси, есть построенная команда. У Аргентины тренеры — бывшие футболисты. Наверное, их бог отблагодарил.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:16, ред.
Финал, в котором не было игры больше часа, а потом опять пенальти, это хоккей, но не футбол.
Те кто не видели ничего лучше..... а куда вы смотрели? если смотрели, вообще.
Германия 2014 не заметила бы этих финалистов без единого пенальти в их пользу.
Для меня, для эксперта, лучший финал всегда будет без серии пенальти, как и любой другой матч плэй офф.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:57
Это точно самый фантастический финал который я видел!!!
Если за чемпионатом 1986 я не особо пристально следил, то начиная с итальянского чемпионата 1990 года уже следил пристально и старался смотреть все матчи.
Так же по возможности пересмотрел финалы до указанного мной времени, так сказать из прошлого и могу сказать, что подобного триллера пожалуй не было.
Ещё отмечу, что футбол не просто держал в напряжении, а команды шли вперёд и атаковали. Да нервов команды потрепали всем, но футбол был красивый с обилием моментов. Порой команды создавали за короткий период времени столько моментов, что перекрывали несколько довольно скучных финалов.

По ходу матча не сомневался в победе Аргентины, но одна грубая и непростительная ошибка Отаменди и французы перевернули матч и казалось уже, что французы додавят и победят. Потом аргентина собралась и пошли качели и опять чемпионство уже в кармане, но мяч попадает в руку и пенальти и Франция опять в деле. Ну а серия пенальти это всегда триллер.
Аргентина может заказывать сценарии для фильма, а его я уверен снимут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:56
Палыч прав, единственное хотелось видеть Аргентину чемпионом без выскочки карлика.
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:52
В чем прав Палыч, что развязка держалась до последней секунды... Сколько смотрел финалов ЧМ, этот для меня лучший
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:51
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Варвар7
Варвар7
вчера в 19:50
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 19:42
А так случилось -3:3
Пэшэхот
Пэшэхот
вчера в 19:42
Старый стал. В сказки опять верит)
Гость
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