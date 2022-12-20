Сёмин о финале ЧМ: «Ни один фильм невозможно так срежиссировать»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре:
Может, некоторые люди видели другие чемпионаты, но этот финал — фантастический. Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было здесь. Было полнейшее преимущество Аргентины в первом тайме. Казалось, что шансов у французов нет. Дешам делает две великолепные замены — и французы возвращаются в борьбу. Чудо, которое сделал вратарь Аргентины!
Была ошибка тренера Аргентины, который при подаче углового у своих ворот меняет игрока, счёт становится 3:3. Всё было очень интересно и захватывающе. Может, кто-то скажет, что были лучше финалы. Всё закономерно. В Аргентине есть Месси, есть построенная команда. У Аргентины тренеры — бывшие футболисты. Наверное, их бог отблагодарил.
Если за чемпионатом 1986 я не особо пристально следил, то начиная с итальянского чемпионата 1990 года уже следил пристально и старался смотреть все матчи.
Так же по возможности пересмотрел финалы до указанного мной времени, так сказать из прошлого и могу сказать, что подобного триллера пожалуй не было.
Ещё отмечу, что футбол не просто держал в напряжении, а команды шли вперёд и атаковали. Да нервов команды потрепали всем, но футбол был красивый с обилием моментов. Порой команды создавали за короткий период времени столько моментов, что перекрывали несколько довольно скучных финалов.
По ходу матча не сомневался в победе Аргентины, но одна грубая и непростительная ошибка Отаменди и французы перевернули матч и казалось уже, что французы додавят и победят. Потом аргентина собралась и пошли качели и опять чемпионство уже в кармане, но мяч попадает в руку и пенальти и Франция опять в деле. Ну а серия пенальти это всегда триллер.
Аргентина может заказывать сценарии для фильма, а его я уверен снимут.
Если за чемпионатом 1986 я не особо пристально следил, то начиная с итальянского чемпионата 1990 года уже следил пристально и старался смотреть все матчи.
Так же по возможности пересмотрел финалы до указанного мной времени, так сказать из прошлого и могу сказать, что подобного триллера пожалуй не было.
Ещё отмечу, что футбол не просто держал в напряжении, а команды шли вперёд и атаковали. Да нервов команды потрепали всем, но футбол был красивый с обилием моментов. Порой команды создавали за короткий период времени столько моментов, что перекрывали несколько довольно скучных финалов.
По ходу матча не сомневался в победе Аргентины, но одна грубая и непростительная ошибка Отаменди и французы перевернули матч и казалось уже, что французы додавят и победят. Потом аргентина собралась и пошли качели и опять чемпионство уже в кармане, но мяч попадает в руку и пенальти и Франция опять в деле. Ну а серия пенальти это всегда триллер.
Аргентина может заказывать сценарии для фильма, а его я уверен снимут.
Те кто не видели ничего лучше..... а куда вы смотрели? если смотрели, вообще.
Германия 2014 не заметила бы этих финалистов без единого пенальти в их пользу.
Для меня, для эксперта, лучший финал всегда будет без серии пенальти, как и любой другой матч плэй офф.
Те кто не видели ничего лучше..... а куда вы смотрели? если смотрели, вообще.
Германия 2014 не заметила бы этих финалистов без единого пенальти в их пользу.
Для меня, для эксперта, лучший финал всегда будет без серии пенальти, как и любой другой матч плэй офф.