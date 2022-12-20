Сёмин о финале ЧМ: «Ни один фильм невозможно так срежиссировать»

Бывший главный тренер сборной России поделился впечатлениями от финала чемпионата мира в Катаре:

Может, некоторые люди видели другие чемпионаты, но этот финал — фантастический. Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было здесь. Было полнейшее преимущество Аргентины в первом тайме. Казалось, что шансов у французов нет. Дешам делает две великолепные замены — и французы возвращаются в борьбу. Чудо, которое сделал вратарь Аргентины!

Была ошибка тренера Аргентины, который при подаче углового у своих ворот меняет игрока, счёт становится 3:3. Всё было очень интересно и захватывающе. Может, кто-то скажет, что были лучше финалы. Всё закономерно. В Аргентине есть Месси, есть построенная команда. У Аргентины тренеры — бывшие футболисты. Наверное, их бог отблагодарил.