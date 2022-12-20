Нигматуллин: «Сборная Бразилии — разочарование ЧМ»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре:
Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше. Наверное, у них происходит смена поколений. Возможно, отсутствие Лёва даёт о себе знать. У этого провала есть много причин.
Также разочаровала сборная Бразилии. Но они уже приучили в последние годы к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются. Это их стиль жизни, но футбол чуть-чуть о другом. Это профессиональный вид спорта, требующий уважения и к себе, и к соперникам, и к игре. Танцевать с тренером — прекрасное шоу, но оно лучше подойдёт к их ежегодному бразильскому фестивалю.
P.S.: последние два чемпионата мира были шикарны, но без Италии - реально не то)
P.S.: последние два чемпионата мира были шикарны, но без Италии - реально не то)