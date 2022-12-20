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Нигматуллин: «Сборная Бразилии — разочарование ЧМ»

вчера, 18:17

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре:

Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше. Наверное, у них происходит смена поколений. Возможно, отсутствие Лёва даёт о себе знать. У этого провала есть много причин.

Также разочаровала сборная Бразилии. Но они уже приучили в последние годы к несерьёзному поведению. Они танцуют, развлекаются. Это их стиль жизни, но футбол чуть-чуть о другом. Это профессиональный вид спорта, требующий уважения и к себе, и к соперникам, и к игре. Танцевать с тренером — прекрасное шоу, но оно лучше подойдёт к их ежегодному бразильскому фестивалю.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:53
Катар, Тунис, Австралия, Марокко, Коста-Рика. Даже на чемпионате Европы таких пассажиров нет. Но признаю, не ждал от Саудовцев такой прыти. И Иран в крайней игре был неплох, на фоне Уэльса, конечно. Однако, обидно что Италия, Швеция, Колумбия, Нигерия отсутствуют на турнире.
Ларс
Ларс
вчера в 21:22
Тем не менее, Бразилию никто никогда не станет списывать со счетов. Эту сборную не просто так считали и будут считать главным фаворитом ЧМ. Да, футбол - это не карнавал, и нужно быть предельно сконцентрированным на таком коротком турнире. Но они себя ещё покажут. Черепашке будет непросто через 4 года. К тому же, уверен, Германия и Италия тоже сделают выводы, а уж эти мастодонты прагматизма уж точно крови попьют своим соперникам.
P.S.: последние два чемпионата мира были шикарны, но без Италии - реально не то)
Прохорович
Прохорович
вчера в 19:50
они разочаровывают уже 20 лет, бездельники талантливые, Несерьезныяе парни
cska1948
cska1948
вчера в 19:48
Для бразильцев футбол составная часть карнавала. Для них игра не работа, а праздник. Поэтому они, в массе своей, лучшие футболисты в мире.
psgf2rach59r
psgf2rach59r
вчера в 18:48
Видно были слишком уверены в своих силах и поплатились
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