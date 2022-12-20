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Булыкин назвал лучших игроков ЧМ-2022

вчера, 15:43

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшими игроками мундиаля в Катаре.

Бесспорно, Месси – лучший игрок прошедшего чемпионата мира. Также могу назвать и Мбаппе, который должен будет держать планку следующим, когда уйдут Месси и Роналду. Мбаппе молодой и перспективный. Он – следующее поколение. Сейчас Месси доказал, что он великий, но он уже возрастной. Думаю, Мбаппе станет тем, кто будет покорять такие же вершины.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 19:43
Вопрос к любителям Месси. Если бы Мартинес не потащил ДВА пенальти в игре с Нидерландами разве Месси стал бы лучшим игроком чемпионата?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:57
Тут некоторые считают, что лучший гей-нарцисс так как он очень красив, а Месси просто пропиаренный игрок.
Причём они на полном серьёзе думают так.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:42
У кого бы не спрашивали о лучших на прошедшем чемпионате мира, у всех ответ одинаков - Месси и Мбаппе. Было бы странно услышать другие фамилии вместо этих.
Гость
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