Булыкин назвал лучших игроков ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшими игроками мундиаля в Катаре.
Бесспорно, Месси – лучший игрок прошедшего чемпионата мира. Также могу назвать и Мбаппе, который должен будет держать планку следующим, когда уйдут Месси и Роналду. Мбаппе молодой и перспективный. Он – следующее поколение. Сейчас Месси доказал, что он великий, но он уже возрастной. Думаю, Мбаппе станет тем, кто будет покорять такие же вершины.
Причём они на полном серьёзе думают так.
Причём они на полном серьёзе думают так.