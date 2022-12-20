Булыкин назвал лучших игроков ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России рассказал, кого считает лучшими игроками мундиаля в Катаре.

Бесспорно, Месси – лучший игрок прошедшего чемпионата мира. Также могу назвать и Мбаппе, который должен будет держать планку следующим, когда уйдут Месси и Роналду. Мбаппе молодой и перспективный. Он – следующее поколение. Сейчас Месси доказал, что он великий, но он уже возрастной. Думаю, Мбаппе станет тем, кто будет покорять такие же вершины.