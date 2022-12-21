«Локомотив» хочет усилиться нападающим из Колумбии

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вчера, 19:57

Нападающий колумбийского клуба «Индепендьенте Медельин» может перейти в «Локомотив».

Колумбийский нападающий играет в местном чемпионате с 2017 года. До этого он выступал в дивизионе Д2 за «Депортес Киндио», за 2 года он сыграл в 62 матчах и забил 21 гол. После этого в течение полугода он защищал цвета команды «Америка Кали», в 11 поединках он отметился одним голом, следующим его клубом стал «Индепендьенте», за который он сейчас и играет. В 81 игре футболист отметился 17 голами и отдал 7 голевых передач.