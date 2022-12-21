Стала известна зарплата Глушенкова в «Локомотиве»

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вчера, 18:19

Названа зарплата в «Локомотиве».

Как сообщает источник, полузащитник «Крыльев Советов» сможет получать в московском клубе 5 миллионов рублей в месяц.

Переход 23-летнего российского футболиста в «Локо» состоится уже зимой. Клуб выкупит Максима за 200 млн рублей и уже сообщил «Крыльям» об этом.

Из-за тяжелой финансовой ситуации «Локомотив» установил потолок зарплаты для новых футболистов. Максимальный доход игрока может составить 5 миллионов рублей.

В текущем сезоне Глушенков провел 16 матчей, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.