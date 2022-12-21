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Стала известна зарплата Глушенкова в «Локомотиве»

вчера, 18:19

Названа зарплата Максима Глушенкова в «Локомотиве».

Как сообщает источник, полузащитник «Крыльев Советов» сможет получать в московском клубе 5 миллионов рублей в месяц.

Переход 23-летнего российского футболиста в «Локо» состоится уже зимой. Клуб выкупит Максима за 200 млн рублей и уже сообщил «Крыльям» об этом.

Из-за тяжелой финансовой ситуации «Локомотив» установил потолок зарплаты для новых футболистов. Максимальный доход игрока может составить 5 миллионов рублей.

В текущем сезоне Глушенков провел 16 матчей, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:09
В тяжёлой финансовой ситуации может стоит не брать спорных персонажей в и так неплохо укомплектованную зону за 200 миллионов? Это же почти 4 миллиона долларов
LOpp
LOpp
вчера в 18:28
Если Локо установил потолок зп в 5 млн для новых футболистов, то это ещё не значит, что Глушенков будет получать 5 млн.
Новость ради новости.
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