Пиняев отказывается переходить в «Локомотив»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не хочет переходить в «Локомотив». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.
Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта.
Хороший, талантливый парень. Как минимум, даже для него, хорошо доиграть сезон в "Крыльях", где ему полностью доверяют. В больших клубах, одна-две игры не на уровне и на лавку, а молодости свойственны перепады. Несмотря на свою молодость и амбициозность, абсолютно неиспорченный молодой человек, трезво оценивающий реальность, а еще грамотно, умеющий излагать свои мысли, без всяких: эээээ..... меээээ... бе......, как бы.... Желаю ему исключительно успешной карьеры без травм в хорошем европейсуом клубе.... А то в нашем болоте, можно как Кокорин, остаться вечно подающим надежды.
Хороший, талантливый парень. Как минимум, даже для него, хорошо доиграть сезон в "Крыльях", где ему полностью доверяют. В больших клубах, одна-две игры не на уровне и на лавку, а молодости свойственны перепады. Несмотря на свою молодость и амбициозность, абсолютно неиспорченный молодой человек, трезво оценивающий реальность, а еще грамотно, умеющий излагать свои мысли, без всяких: эээээ..... меээээ... бе......, как бы.... Желаю ему исключительно успешной карьеры без травм в хорошем европейсуом клубе.... А то в нашем болоте, можно как Кокорин, остаться вечно подающим надежды.