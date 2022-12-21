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Пиняев отказывается переходить в «Локомотив»

сегодня, 16:49

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не хочет переходить в «Локомотив». Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник.

Клубы уже согласовали переход Пиняева, но сам футболист сомневается в том, что этот переход нужен его карьере, и пытается отказаться от подписания контракта.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 17:17
Насильно мил не будешь
s2mtkyuwgbks
s2mtkyuwgbks ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 17:16
П может он прав?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:15
Хорошо когда мнение игрока учитывается
112910415
112910415
сегодня в 17:01
но почему ?
бесплатный проезд на дороге не валяется же
rhskmz
rhskmz
сегодня в 16:58
Ну ясень пень , лучше в МЮ пеерейти !
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:58
Пиняев уже заявил, что хочет в Европу, в топ-клуб, а тут какой-то Локомотив. Мелковато для него.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:57
С чего бы это Пиняеву идти в клуб-аутсайдер Локомотив? Просто потому, что клуб из Москвы?? 😁 По такой логике ему не надо было из Чертаново уходить...:)))

Хороший, талантливый парень. Как минимум, даже для него, хорошо доиграть сезон в "Крыльях", где ему полностью доверяют. В больших клубах, одна-две игры не на уровне и на лавку, а молодости свойственны перепады. Несмотря на свою молодость и амбициозность, абсолютно неиспорченный молодой человек, трезво оценивающий реальность, а еще грамотно, умеющий излагать свои мысли, без всяких: эээээ..... меээээ... бе......, как бы.... Желаю ему исключительно успешной карьеры без травм в хорошем европейсуом клубе.... А то в нашем болоте, можно как Кокорин, остаться вечно подающим надежды.
Гость
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