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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Итальянский клуб интересовался Дзюбой

сегодня, 18:26

«Монца» активно проявляла интерес к экс-нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Футболиста хотел видеть владелец команды Сильвио Берлускони. Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал информацию.

Российский футболист и его представители объяснили, что в качестве варианта продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:00
Распускает же кто-то слухи
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 19:58
Жёстко отшили итальяшек!))
Давно так не хохотался,,,))))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:53
Автор после первого надо закусывать!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:44
Это просто слух, скорее всего...
Слух, который распространяет сам Дзюба.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:39
Уже перекрестилась, что его не пригласили.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:58
А что, Тёмыча автобусами с женщинами с низкой социальной ответственностью мотивировать не надо, парень самостоятельный. Сплошная экономия для пенсионера Берлускони😎

Ишь какой! Чтоб в РПЛ играть, это надо заслужить!....:))...Хотя, ну а что, все правильно: за границей считай поиграл, пошумел в дальнем зарубежье, доказал, что может, теперь можно и домой... А какой интерес к нему может быть в РПЛ. Ну кроме тех клубов, которые плетутся на дне таблицы и которые лихорадочно ищут усиление.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 18:54
Опять Дзюба ?
А где про Роналду ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:47
Любят смишники греть нам уши, надо понимать, что рукоблуд не нужен никому.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:37
Чё там за 23ина, хотят не хотят
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 18:35
У Дзюбы личка под 2 млн. евро ! Так что, Берлускони ничего не светит.
drug01
drug01
сегодня в 18:34
Кому только верить, главное чтобы хоть где-то заиграл
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