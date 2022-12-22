Итальянский клуб интересовался Дзюбой

«Монца» активно проявляла интерес к экс-нападающему «Зенита» . Футболиста хотел видеть владелец команды Сильвио Берлускони. Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал информацию.

Российский футболист и его представители объяснили, что в качестве варианта продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ . На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой.