Итальянский клуб интересовался Дзюбой

«Монца» активно проявляла интерес к экс-нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Футболиста хотел видеть владелец команды Сильвио Берлускони. Источник, знакомый с ситуацией, прокомментировал информацию.
Российский футболист и его представители объяснили, что в качестве варианта продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой.
Давно так не хохотался,,,))))
Давно так не хохотался,,,))))
Слух, который распространяет сам Дзюба.
Слух, который распространяет сам Дзюба.
Ишь какой! Чтоб в РПЛ играть, это надо заслужить!....:))...Хотя, ну а что, все правильно: за границей считай поиграл, пошумел в дальнем зарубежье, доказал, что может, теперь можно и домой... А какой интерес к нему может быть в РПЛ. Ну кроме тех клубов, которые плетутся на дне таблицы и которые лихорадочно ищут усиление.
Ишь какой! Чтоб в РПЛ играть, это надо заслужить!....:))...Хотя, ну а что, все правильно: за границей считай поиграл, пошумел в дальнем зарубежье, доказал, что может, теперь можно и домой... А какой интерес к нему может быть в РПЛ. Ну кроме тех клубов, которые плетутся на дне таблицы и которые лихорадочно ищут усиление.
А где про Роналду ?
А где про Роналду ?