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Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

сегодня, 16:13

Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии.

Как сообщает источник, после неудачного выступления на ЧМ-2022, футбольная федерация страны рассматривает варианты с приглашением на пост иностранного тренера.

Напомним, что на мундиале в Катаре испанцы под руководством Энрике проиграли Марокко на стадии 1/8 финала (0:0, 0:3 по пенальти), вылетев с турнира. После этого испанский рулевой объявил о своей отставке.

Бразилия, в свою очередь, не смогла преодолеть стадию четвертьфинала, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 16:55
Стримы явно увеличатся..
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:35
    shur
    shur
    сегодня в 16:24
    ...а зачем ???!!!
    HOROVEL7
    HOROVEL7
    сегодня в 16:16
    Вот это поворот, Энрике в сборной Бразилии.
    Гость
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