Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

Экс-наставник сборной Испании Луис Энрике может возглавить национальную команду Бразилии.
Как сообщает источник, после неудачного выступления на ЧМ-2022, футбольная федерация страны рассматривает варианты с приглашением на пост иностранного тренера.
Напомним, что на мундиале в Катаре испанцы под руководством Энрике проиграли Марокко на стадии 1/8 финала (0:0, 0:3 по пенальти), вылетев с турнира. После этого испанский рулевой объявил о своей отставке.
Бразилия, в свою очередь, не смогла преодолеть стадию четвертьфинала, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).