Луис Энрике может возглавить сборную Бразилии

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сегодня, 16:13

Экс-наставник сборной Испании может возглавить национальную команду Бразилии.

Как сообщает источник, после неудачного выступления на ЧМ -2022, футбольная федерация страны рассматривает варианты с приглашением на пост иностранного тренера.

Напомним, что на мундиале в Катаре испанцы под руководством Энрике проиграли Марокко на стадии 1/8 финала (0:0, 0:3 по пенальти), вылетев с турнира. После этого испанский рулевой объявил о своей отставке.

Бразилия, в свою очередь, не смогла преодолеть стадию четвертьфинала, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).