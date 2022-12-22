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Нигматуллин: «Не дай бог приз снова дадут Эмилиано Мартинесу»

вчера, 23:29

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о вратаре сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе. Ранее он неоднозначно отпраздновал вручение ему «Золотой перчатки».

В списке претендентов на лучшего вратаря года много голкиперов, которые реально заслужили признания. Не дай бог приз снова дадут Эмилиано Мартинесу. Он и этот приз опошлит. Да и не заслужил он такой приз. За один турнир нельзя называть вратарём года. С тем, что аргентинец стал лучшим вратарём чемпионата мира, согласен. На этом этапе ему удалось больше, чем другим.

Выделю двух вратарей, которые, на мой взгляд, являются главными претендентами на награду — Алиссон и Тибо Куртуа. Это два особенно ярких и стабильных вратаря этого сезона.

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Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:30, ред.
Дадут Мартинесу и заслуженно... Руслик, обсуждай Азию и не заглядывай через забор..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:04
Тибо, тут двух мнений быть не может
Гость
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