Нигматуллин: «Не дай бог приз снова дадут Эмилиано Мартинесу»

Экс-голкипер «Локомотива» высказался о вратаре сборной Аргентины . Ранее он неоднозначно отпраздновал вручение ему «Золотой перчатки».

В списке претендентов на лучшего вратаря года много голкиперов, которые реально заслужили признания. Не дай бог приз снова дадут Эмилиано Мартинесу. Он и этот приз опошлит. Да и не заслужил он такой приз. За один турнир нельзя называть вратарём года. С тем, что аргентинец стал лучшим вратарём чемпионата мира, согласен. На этом этапе ему удалось больше, чем другим.

Выделю двух вратарей, которые, на мой взгляд, являются главными претендентами на награду — Алиссон и Тибо Куртуа. Это два особенно ярких и стабильных вратаря этого сезона.