Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Непомнящий: «УЕФА от нас не отказывается и не хочет, чтобы Россия уходила»

сегодня, 19:12

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Диалог по данному вопросу состоится в рамках заседания исполкома 23 декабря.

Если есть сигнал о том, что Европа наотрез отказывается от нас, то, конечно, нужно что-то предпринимать. С другой стороны, как мне кажется, нам нужно ждать до последнего — Азиатская конфедерация от нас никуда не уйдет, этот вариант будет доступен в любое время. В конце концов, мы пока можем выступать в закрытом формате, как это происходит сейчас.

Безусловно, Европа во всех смыслах предпочтительнее Азии. Переход в АФК будет экономически невыгоден, возникнут сложности с длинными перелетами — для клубов это накладно. АФК по сравнению с УЕФА — коммерчески невыгодная организация. В еврокубках мы что-то точно зарабатываем, а АФК — слабая конфедерация в экономичном смысле, там нет такой заинтересованности у рекламодателей, нет больших телевизионных контрактов.

В любом случае, насколько я знаю, УЕФА от нас не отказывается и не хочет, чтобы Россия уходила. Но, понятно, что политические силы сейчас сильнее, чем общественные организации. Не скажу, что у меня достоверные источники, но я слышал такую информацию. Поэтому с переходом в АФК я бы не торопился, все еще может измениться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алдонин оценил идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Сегодня, 17:56
Трефилов: «Главное, чтобы Месси не загордился. Испытание славой тяжёлое»
Сегодня, 16:57
Агент Малкома: «Дисквалификация игроков „Зенита“ несправедливая»
Сегодня, 16:46
Могилевец: «За Кержакова в „Пари НН“ все делали его помощники»
Сегодня, 15:17
Пиняев назвал имя лучшего игрока РПЛ в 2022 году
Сегодня, 14:42
Пиняев рассказал, почему не состоялся его переход в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 14:33
Сортировать
Все комментарии
foxsziver
foxsziver
сегодня в 20:11
из пустого в порожнее, сколько уже можно мусолить эту тему
Futurista
Futurista ответ Djebrael (раскрыть)
сегодня в 20:05
Лошади давно запряжены в тачанку...и летит она на запад...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:45
УЕФА не отказался?
Почему же мы везде исключены?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:43
Прагматизм это сила.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 19:19
Тут главное не гнать лошадей... сейчас нужно выждать время и все встанет на свои места. А пока есть возможность наконец то "встать лицом" к отечественному футболу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 