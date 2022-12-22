Непомнящий: «УЕФА от нас не отказывается и не хочет, чтобы Россия уходила»

Экс-тренер «Томи» прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Диалог по данному вопросу состоится в рамках заседания исполкома 23 декабря.

Если есть сигнал о том, что Европа наотрез отказывается от нас, то, конечно, нужно что-то предпринимать. С другой стороны, как мне кажется, нам нужно ждать до последнего — Азиатская конфедерация от нас никуда не уйдет, этот вариант будет доступен в любое время. В конце концов, мы пока можем выступать в закрытом формате, как это происходит сейчас.

Безусловно, Европа во всех смыслах предпочтительнее Азии. Переход в АФК будет экономически невыгоден, возникнут сложности с длинными перелетами — для клубов это накладно. АФК по сравнению с УЕФА — коммерчески невыгодная организация. В еврокубках мы что-то точно зарабатываем, а АФК — слабая конфедерация в экономичном смысле, там нет такой заинтересованности у рекламодателей, нет больших телевизионных контрактов.