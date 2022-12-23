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Тренер «Севильи»: «Иско не оправдал ожиданий»

сегодня, 14:00

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался об уходе из своей команды испанского полузащитника Иско:

Иско — отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Мы отпускаем игрока с большим талантом. Но он не оправдал ожиданий клуба.

Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что игрок мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.

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Gelious
Gelious ответ Djebrael (раскрыть)
сегодня в 14:30
Он просто уже семьянин, который на футбол забил
Djebrael
Djebrael
сегодня в 14:05
Бывает такое, ну не подошел клуб игроку... в другом клубе блеснет
Гость
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