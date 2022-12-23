Тренер «Севильи»: «Иско не оправдал ожиданий»

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сегодня, 14:00

Главный тренер «Севильи» высказался об уходе из своей команды испанского полузащитника :

Иско — отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Мы отпускаем игрока с большим талантом. Но он не оправдал ожиданий клуба.

Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что игрок мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба .