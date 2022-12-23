Тренер «Севильи»: «Иско не оправдал ожиданий»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался об уходе из своей команды испанского полузащитника Иско:
Иско — отличный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Мы отпускаем игрока с большим талантом. Но он не оправдал ожиданий клуба.
Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ранее стало известно, что игрок мог покинуть «Севилью» из-за конфликта со спортивным директором клуба Рамоном Мончи.