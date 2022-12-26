ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Источник в организации отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода в Азию.
Ранее решение о переходе в АФК было отложено. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение будет принято 27 декабря, а до 31‑го числа у РФС есть время для подачи документов на вступление, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.
Сильных и перспективных игроков станет труднее приглашать, так как многие из них ориентированы на европейский футбольный рынок и в азиатской конфедерации у них будет меньше шансов обратить на себя внимание больших европейских клубов
Сильных и перспективных игроков станет труднее приглашать, так как многие из них ориентированы на европейский футбольный рынок и в азиатской конфедерации у них будет меньше шансов обратить на себя внимание больших европейских клубов