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вчера, 17:23

ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ ‑2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Источник в организации отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода в Азию.