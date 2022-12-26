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ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ-2026

вчера, 17:23

ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Источник в организации отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода в Азию.

Ранее решение о переходе в АФК было отложено. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение будет принято 27 декабря, а до 31‑го числа у РФС есть время для подачи документов на вступление, чтобы сборная России успела принять участие в квалификации чемпионата мира 2026 года.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 12:58
Ну сказали же ,что Азиатская Лига готова нас принять .
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:33
ФИФА сама подталкивает РФС в руки азиатов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 07:12, ред.
Так ФИФА уже сейчас дало добро на переход и на отбор к ЧМ-26. Там 47 Стран и кто с нами не захочет играть кроме трех (япония корея,австралия)..??? И то на них надо еще будет попасть
youtomee
youtomee ответ прохожий. (раскрыть)
сегодня в 01:00
Ну если в планах еще 2 года утюжить поля восточной европы, то она один хрен не будет играть и в азии, никакой разницы.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:57
Качество футбола понизится и сборная России не выйдет из групповой стадии. ФИФА – мастер спорта по непоняткам.
youtomee
youtomee ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:52
Такую россию и в азию не пустят, никакой разницы нет, можно подумать все резко возрадуются и примут ее с распростертыми объятиями, так и будет товарняки гонять, даже если формально перейдет. Ни в каких международных турнирах она участвовать не будет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:07
Сейчас против нас все европейские сборные ,кроме Сербии и Турции , а в Азии -всего лишь три страны . Да и то они не сильно "обижены" Россией . Так что ,всё будет хорошо .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 00:04
Большинство игроков с Востока играет в европейских клубах . И они постоянно в поле зрения селекционеров . Так что с этим проблем не будет .
ABir
ABir
вчера в 23:18
Теперь надо срочно договариваться с азиатамих
протон
протон
вчера в 23:09
Препятствовать отбору не будут, а вот выступлению на самом чемпионат мира, в случае выхода туда? Тут в общем никаких гарантий, к сожалению.
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:17
Азиопа ты моя Азиопа ...
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:07
А что на это решение ФИФА покажет Мартинес, если они его не выполнят?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:01, ред.
Нас в гей-европу ни когда не допустят. Допустят только при условии , что мы вернем Крым и четыре территории присоединенных в этом года. Но на это Россия не пойдет. Так , что во веки веков нам
с еврогейцами не играть. Мир разделен...
Bolshoy
Bolshoy ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:44
Весь футбольный мир содрогнулся , потеряв такого болельщика)))
Сп62
Сп62 ответ прохожий. (раскрыть)
вчера в 21:15
Дадут только на территории России.
прохожий.
прохожий. ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 21:01
Сколько людей здесь пишуших не следят за событиями в мире.Ни через год,ни через два Нашу сборную и клубы не допустят до участия в кубках и че.Пока Россия проводит спецоперацию изменений не будет.А она ее будет проводить еще пару лет,пока к границам Польши не выйдет.Так что где дадут играть,туда и надо идти.
Gahi
Gahi
вчера в 20:33
Афанасий Никитин "Хождении за три моря". Казань прошли без препятствий. Орду, Услан, Сарай и Берензань прошли благополучно. Купцов предупреждают, что караван подстерегают. Хасан-бек даёт подарки осведомителям, чтобы они провели их безопасным путём.
vinyardrip
vinyardrip ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:17
Это вам голубой глаз поведал?)))
Tex
Tex ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:12
На самом деле есть один конкретный виноватый человек, но думаю, что это не Чеферин или Инфантино...
pomor45
pomor45
вчера в 20:03
УЕФА с самого своего зарождения была костью в горле ФИФА, так ею и остаётся. Так что противиться не станет, но и помогать преодолеть трения с лидерами АФК, лежащими под пиндосами, тоже не будет. Только попытка - не пытка и упускать её нельзя.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ n5u4s6s5eqrc (раскрыть)
вчера в 19:56
Время покажет...)
cska1948
cska1948
вчера в 19:54
Так и в УЕФА нам ни ФИФА, ни УЕФА не препятствовали. Только когда с нами отказались играть поляки не им, а нам записали баранку. А если в АКФ Япония или ещё какая страна откажется играть с нами, то как поступит ФИФА?
n5u4s6s5eqrc
n5u4s6s5eqrc ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:52
Только проблема в том, что Япония, Австралия и Южная Корея абсолютные лидеры азиатского футбола и имеют наибольшее влияние на АФК.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Но если нас в европу ни когда не пустят , так что теперь готять товарники с тем же Казахстаном...???..)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:35
Больше всего потеряют от перехода в Азию богатые Российские клубы
Сильных и перспективных игроков станет труднее приглашать, так как многие из них ориентированы на европейский футбольный рынок и в азиатской конфедерации у них будет меньше шансов обратить на себя внимание больших европейских клубов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:34
Фифе верить себя не уважать, одна голубизна.
youtomee
youtomee ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:20
Ну да, это же несомненное развитие для футбола, что тот же Казахстан взял и перешел в свое время европу. Азия - это путь вниз по всем параметрам. И российский чемпионат значительно потеряет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ er4t9k3f7n2e (раскрыть)
вчера в 19:18
Ну что то делать надо а не сидеть у моря с разбитым корытом. Тем более ФИФА не против и прием наш в Азию принимается простым большинством. Там только Япония, Австралия, Юж.Корея... думаю будут против и еще две три Страны
er4t9k3f7n2e
er4t9k3f7n2e ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:14
А вы уверены, что их там ждут?
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:57
Членские взносы России - греют (душу) ФИФА
А потом просто выкинут за борт как собаку
Гость
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