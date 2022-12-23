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ФИФА начала расследование в связи с появлением повара после финала ЧМ-2022

сегодня, 10:08

ФИФА начала внутреннее расследование в связи с появлением повара на поле после финального матча ЧМ-2022.

Во время награждения сборной Аргентины известный турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле вместе с игроками. После победного матча с командой Франции он приставал к футболистам, выпрашивал у них автографы, и даже смог сфотографироваться с Кубком мира. При этом, согласно регламенту ФИФА доступ на поле и, тем более, к трофею сильно ограничен. По правилам международной федерации футбола к Кубку мира может прикасаться только определённый круг лиц — победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.

Вероятно, выйти на поле повару помогли его дружеские связи с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Из фотографий в соцсетях можно понять, что Джанни и Нусрет общаются довольно близко.

ФИФА начала расследование в связи с появлением повара после финала ЧМ-2022 ФИФА начала расследование в связи с появлением повара после финала ЧМ-2022 ФИФА начала расследование в связи с появлением повара после финала ЧМ-2022

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Источник: Телеграм Baza Фото: Сайт Sky Sports
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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:49
Господи, да этого повара весь мир знает.
А уж знаменитости в его ресторана - частые гости. Так что он как VIP-гость на матче был.
Zak11
Zak11
сегодня в 11:47
Инфантино хочет выделиться. Очень много хочет привнести нового. Но это новое - будет только разрушать футбол и интерес к нему в принципе. К человеку нужно применить санкции в связи с таким поступком. Как он мог позволить этому турку вылезти на поле? Я просто не понимаю
w1345ds
w1345ds
сегодня в 10:59
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:48
Сам себе выпишет штраф, а потом премию за удачное проведение ЧМ, которая будет больше штрафа.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:37
И что ФИФА будет делать со своим расследованием, когда выйдет на своего руководителя?
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:25
Штраф от парня на 3-й фотке)...
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:17
Максимум штраф. Для него не проблема. А воспоминания и фото на всю жизнь
Elliada
Elliada
сегодня в 10:16
Кожу осветлить и от Гарика Сукачева не отличишь
Futurista
Futurista
сегодня в 10:15
Нусрет он на всех...такие связи)...
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:12
Ну, не самое страшное из того, что случалось)
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