ФИФА начала расследование в связи с появлением повара после финала ЧМ-2022

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сегодня, 10:08

ФИФА начала внутреннее расследование в связи с появлением повара на поле после финального матча ЧМ -2022.

Во время награждения сборной Аргентины известный турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле вместе с игроками. После победного матча с командой Франции он приставал к футболистам, выпрашивал у них автографы, и даже смог сфотографироваться с Кубком мира. При этом, согласно регламенту ФИФА доступ на поле и, тем более, к трофею сильно ограничен. По правилам международной федерации футбола к Кубку мира может прикасаться только определённый круг лиц — победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.