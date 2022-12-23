ФИФА начала расследование в связи с появлением повара после финала ЧМ-2022

ФИФА начала внутреннее расследование в связи с появлением повара на поле после финального матча ЧМ-2022.
Во время награждения сборной Аргентины известный турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле вместе с игроками. После победного матча с командой Франции он приставал к футболистам, выпрашивал у них автографы, и даже смог сфотографироваться с Кубком мира. При этом, согласно регламенту ФИФА доступ на поле и, тем более, к трофею сильно ограничен. По правилам международной федерации футбола к Кубку мира может прикасаться только определённый круг лиц — победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.
Вероятно, выйти на поле повару помогли его дружеские связи с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Из фотографий в соцсетях можно понять, что Джанни и Нусрет общаются довольно близко.
А уж знаменитости в его ресторана - частые гости. Так что он как VIP-гость на матче был.
А уж знаменитости в его ресторана - частые гости. Так что он как VIP-гость на матче был.