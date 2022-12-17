Инфантино может остаться во главе ФИФА до 2031 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино может продлить своё президентство.
Функционер заручился поддержкой Совета ФИФА и может остаться во главе организации до 2031 года.
Инфантино вступил в должность президента в 2016 году, сменив Зеппа Блаттера после коррупционного скандала. В 2019 году он был переизбран. Руководящий орган подтвердил, что было принято решение не считать период с 2016 по 2019 год первым сроком президентства действующего главы организации. На должность президента ФИФА можно избираться дважды.
Как сообщалось ранее, Инфантино стал единственным кандидатом в президенты ФИФА. Выборы пройдут 16 марта 2023 года в Руанде, в городе Кигали.
Завтра вернёт страждущим радужную повязку - и будет президентствовать ещё 20 лет...
Завтра вернёт страждущим радужную повязку - и будет президентствовать ещё 20 лет...