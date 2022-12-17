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Инфантино может остаться во главе ФИФА до 2031 года

сегодня, 08:51

Президент ФИФА Джанни Инфантино может продлить своё президентство.

Функционер заручился поддержкой Совета ФИФА и может остаться во главе организации до 2031 года.

Инфантино вступил в должность президента в 2016 году, сменив Зеппа Блаттера после коррупционного скандала. В 2019 году он был переизбран. Руководящий орган подтвердил, что было принято решение не считать период с 2016 по 2019 год первым сроком президентства действующего главы организации. На должность президента ФИФА можно избираться дважды.

Как сообщалось ранее, Инфантино стал единственным кандидатом в президенты ФИФА. Выборы пройдут 16 марта 2023 года в Руанде, в городе Кигали.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:24
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:34
ФИФА это как ДУМА а Инфа это путин,короче футбольная мафия.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:41
никто не хочет в президенты ) это у нас научились - пока не вынесут
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:09
С Путином советуется, видать
ОПС
ОПС
сегодня в 11:43
Неужели больше не найдется других кандидатов? Что то не то творится в футбольной верхушке.
galem72
galem72
сегодня в 11:25
Не обнулился — не "президент"! ))
xajaks
xajaks
сегодня в 10:32
Гнать надо в шею, Блаттер лучше был чем этот радужный....
8tdf6haase92
8tdf6haase92 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:47
Согласен полностью они будут делать только деньги
matrix333
matrix333
сегодня в 09:46
Джанни Инфантино губит футбол.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 09:43
Ждём Чм 2030, где будут 200 сборных.
Mher Door
Mher Door
сегодня в 09:41
В футболе не будет прогресса.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:33
Ну всё коррупция остаётся ,футбола не будет!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:31
Нам россиянам глубоко по барабану кто будет во клаве этого кооператива под названием фИфа.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:26
Оставайся, мальчик, с нами − будешь нашим королём! 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:57
Хитрый Инфантино оставил себе главный козырь в рукаве....
Завтра вернёт страждущим радужную повязку - и будет президентствовать ещё 20 лет...
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